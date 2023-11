17 nov 2023 15:36

IL PATTO NON SUSSISTE – GIORGIA MELONI, DOPO LE TRE BACCHETTATE RICEVUTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA SU BALNEARI, ASSEGNO UNICO E PAGAMENTI DELLA PA, DICE DI NON ESSERE ANCORA SODDISFATTA DAI NEGOZIATI SUL PATTO DI STABILITÀ: “MI PARE CHE SI STIANO FACENDO DEI PASSI IN AVANTI, MA SONO ANCORA INSUFFICIENTI. IL RITORNO ALLE VECCHIE REGOLE? SAREBBE ESIZIALE PER LA NOSTRA ECONOMIA…”