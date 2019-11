IL PD S'AGGRAPPA A BEPPE GRILLO - I DEM SPERANO CHE "L'ELEVATO" SI FACCIA SENTIRE IN VISTA DELLA FINANZIARIA. I 5STELLE ORMAI SONO IN DECOMPOSIZIONE, LA SITUAZIONE FUORI CONTROLLO E GIUSEPPE CONTE NON TROVA NIENTE DI MEGLIO DA FARE CHE RIVOLGERE APPELLI DALLE PAGINE DEI GIORNALONI - A COSA E' SERVITA LA SPARATA DI ZINGARETTI SULLO "IUS SOLI"? A SPERARE NEL RICAMBIO DEI VERTICI 5STELLE...

Marco Antonellis per Dagospia

“Grillo, se ci sei batti un colpo”, deve aver pensato ieri sera Giuseppe Conte quando ha deciso di parlare con il Corriere della Sera. Il messaggio uscito questa mattina sulle pagine del quotidiano è chiaro: attenzione a non presentare migliaia di emendamenti in parlamento. Come sono chiari anche i destinatari: Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Ma se Italia Viva stenta a decollare, e quindi resta un piccolo problema per Conte, i maggiori grattacapi vengono dalla galassia 5 Stelle, ormai in decomposizione.

Conte ha paura che l’esplosione possa avvenire durante la votazione della finanziaria, con i singoli deputati e senatori ormai a briglia sciolta che presentano emendamenti in maniera indiscriminata. “Non c’è più una guida del Movimento -deve aver pensato Conte- e quindi almeno i gruppi parlamentari proverò a indirizzarli io”.

Ma come si risolve la questione 5 Stelle? Solo Grillo può metterci mano e guidare il Movimento in questo stretto passaggio, così come fece ad agosto, quando –con un Di Maio che giocava su vari tavoli – benedisse il governo giallorosso e l’abbraccio con il Pd di Zingaretti. Il resto è storia.

Ma ora tutti a chiedersi del perché Grillo non interviene nuovamente, portando il popolo grillino fuori da questa agonia. Però da un po’ di tempo il comico è silente. Tutti lo aspettano, ma lui non parla. Ed i 5 stelle rischiano di non presentarsi né in Calabria né in Emilia Romagna, proprio dove nacquero una decina di anni fa.

Ps, dite a Di Maio che con la storia dello Ius Soli, il Pd non punta affatto a far cadere il governo. No, dalle parti del Nazareno, spostando il baricentro a sinistra, vogliono far capire a chi di dovere che sarebbe ora di avere un altro leader al timone dei 5Stelle. Magari uno alla Fico.