Marco Antonellis per Dagospia

Mentre si susseguono le riunioni nel Partito democratico e tra i 5Stelle, con i primi che stanno studiando il modo migliore per stabilizzare il governo mentre i grillini non riescono nemmeno a diradare le nubi sull'elezione del nuovo capogruppo alla Camera oltre che sulle prossime regionali in Calabria (la riunione ad hoc per decidere se andare "da soli o in compagnia" si è conclusa con un nulla di fatto) a Dagospia giungono succulenti novità per quanto riguarda l'Emilia Romagna.

A curare i rapporti con i media della campagna elettorale di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna sarà Marco Agnoletti (attraverso la sua società Jump); l'ex Capo Ufficio stampa di Matteo Renzi prima in Comune e poi con il Pd è tutt'ora consulente anche del leader di Italia Viva (tra l'altro in passato Agnoletti è stato consulente anche di Majorino, Gualmini e Nardella). A proposito di Italia Viva, in Emilia non dovrebbe presentarsi col proprio simbolo ma con tutta probabilità Bonaccini assicurerà al neonato partitino dei posti nel suo listino.

Intanto Matteo Salvini fa il pieno di voti in Umbria ma il mite Pierluigi Bersani lo batte in tv. Fresco di successo oltre ogni aspettativa - come lui stesso ha ammesso - nel voto regionale in Umbria con il centrosinistra asfaltato di 20 punti, Matteo Salvini ha dovuto fare però i conti con Pierluigi Bersani negli ascolti tv e stavolta, incredibile ma vero, il metallaro ex segretario PD (Bersani è un grande appassionato di musica heavy metal) ha battuto il "cannibale" leghista. Mentre Salvini era su Rai3 facendo registrare una pur ottima media di ascolti nel suo segmento pari al 5,9% di share, Bersani da Giovanni Floris a diMartedì su La7 arrivava a totalizzare addirittura il 7%.

Ps, a proposito di alleanze, strutturali o meno con il PD, non dite a Giggino Di Maio che il Vicepresidente a 5Stelle della Camera dei deputati Roberto Fico e il Piddino caro al Quirinale Dario Franceschini presenteranno insieme il prossimo 12 novembre il libro di Beppe Fioroni dedicato ad Aldo Moro. E ci sarà anche Andrea Riccardi della Comunità di Sant'Egidio tanto cara a Papa Francesco. Per la serie: "Manca solo Giuseppi Conte...".

