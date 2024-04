3 apr 2024 19:01

PD CUM GRANO SALIS – ELLY SCHLEIN ROMPE GLI INDUGI E ANNUNCIA CHE LA 39ENNE MAESTRA ITALIANA, IN CARCERE DA 13 MESI IN UNGHERIA, NON SARÀ CANDIDATA CON IL PARTITO DEMOCRATICO ALLE EUROPEE. OSPITE DI BRUNO VESPA, A “CINQUE MINUTI”, LA SEGRETARIA MULTIGENDER HA DETTO: “NO, QUESTA IPOTESI NON È IN CAMPO”