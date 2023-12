12 dic 2023 19:27

PD, PARTITO ALLA DERIVA – BINARI O FLUIDI, DESTRA O SINISTRA, IL POTERE DÀ ALLA TESTA: ELLY SCHLEIN, DIVENTATA SEGRETARIA GRAZIE ALLE PRIMARIE CON IL VOTO DEI GAZEBO (GLI ISCRITTI AVEVANO SCELTO BONACCINI), HA DECISO CHE LE CONSULTAZIONI DAL BASSO SONO DIVENTATE UNO STRUMENTO INUTILE ALLA SUA LEADERSHIP. E SCEGLIE LEI I CANDIDATI PER LA REGIONE IN SARDEGNA, PIEMONTE, UMBRIA, ABRUZZO, BASILICATA E PER IL SINDACO DI FIRENZE – BONACCINI NON SI OPPONE PERCHÉ INDAFFARATO A FARSI RIELEGGERE PER LA TERZA VOLTA GOVERNATORE, BASE RIFORMISTA NON HA UN LEADER CARISMATICO, FRANCESCHINI HA QUATTRO MASCHERE E LE INDOSSA TUTTE INSIEME, ED ELLY FA COME LE PARE – ASPETTANDO IL PROBABILE FLOP DEL PD ALLE EUROPEE 2024 PER RISPEDIRE LA MULTIGENDER A CASA, IL PD RIUSCIRÀ A SOPRAVVIVERE?