IL PD RIPARTE DAGLI SPIN-ELLY – CHIARA GRIBAUDO, COORDINATRICE NAZIONALE DEI COMITATI PER ELLY SCHLEIN A “UN GIORNO DA PECORA": “VOGLIAMO LEGALIZZARE LA CANNABIS. LA MIA ULTIMA CANNA? A QUALCHE CONCERTO” – E SULLE FUTURE ALLEANZE DEL PD: “PARLEREMO CON TUTTI, SI FARANNO LE SCELTE IN BASE AL PROGRAMMA, VEDREMO” E I FESTEGGIAMENTI PER L’ELEZIONE: “SIAMO PARTITI CANTANDO 'BELLA CIAO' E SIAMO FINITI CON ‘OCCHI DI GATTO’” - VIDEO!

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

Cambiare i capigruppo di Camera e Senato? “Il tema è oggettivo, anche Letta quando è arrivato li ha cambiati. Ci sta che si facciano delle scelte in base alla propria linea politica. Ne parleremo con grande tranquillità, se ne parlerà, si faranno dei ragionamenti com’è giusto che sia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein.

Lei è indicata come capogruppo alla Camera. È possibile? “Vedremo”. Lei è una grande tifosa del Torino e ha dichiarato che non entrerà mai nel nuovo Juventus Stadium. Lo farebbe in caso di elezione a capogruppo? “Al derby…” No - hanno incalzato i conduttori - lo deve in una delle prossime partite, a breve... ”Va bene, dai…”

Se vogliamo rendere legale la cannabis? “Si, non c’è dubbio. Se mi sono mai fatta una canna? Si, quando ero ragazza, qualche anno fa ormai”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein. Si ricorda il suo ultimo spinello? “Non ricordo bene, in qualche concerto o forse in qualche festival musicale”.

Allearsi col Terzo Polo o coi 5S? “Noi parliamo del Pd, di questa nuova fase politica. Alle amministrative? Noi parleremo con tutti, si faranno le scelte in base al programma e a quello che ha più senso, vedremo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein.

Io nella nuova segreteria del Pd? “Non lo so in realtà, lo deciderà la nuova segretaria, valuteremo insieme”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata Pd Chiara Gribaudo, coordinatrice nazionale dei comitati per Elly Schlein.

elly schlein canta occhi di gatto a radio rock 3

Esiste un cerchio magico intorno alla neo leader del partito? “No, ci sono solo persone che hanno voluto darle una mano”. Lei è stata tra gli artefici della vittoria di Schlein. Pare abbiate festeggiato con balli e canti al comitato elettorale…”Siamo partiti cantando 'Bella Ciao' e siamo finiti con ‘Occhi di Gatto’, con tanta musica dance anni ‘90, tra cui le Spice Girls”. La Schlein ha anche imbracciato la chitarra? “Elly ha suonato un po’ i Green Day, ma giusto qualche accordo…”