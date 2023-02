DAGOREPORT! - L’ELEZIONE DI ELLY SCHLEIN PORTA A UN CAMBIO DI PASSO DEL PD RISPETTO ALLA GUERRA IN UCRAINA, CHE PUÒ PORTARE A UN INDEBOLIMENTO DI GIORGIA MELONI. CON UNA SCHLEIN CHE SI DICHIARA “PACIFISTA” E CONTRO ''IL RIARMO DELL’EUROPA”, È FACILE IMMAGINARE UN FEELING CON I 5STELLE DI CONTE. A CUI POTREBBERO ALLINEARSI I FILO-PUTINIANI SALVINI E BERLUSCONI IN CHIAVE ANTI MELONI, IN VISTA DELLA PROSSIMA BATTAGLIA SULLE NOMINE DELLE PARTECIPATE DI STATO…