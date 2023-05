NEL PD SI INFIAMMA LO SCONTRO SCHLEIN-DE LUCA E I DEM SI SPACCANO! DOPO IL NO AL TERZO MANDATO PER LA CAMPANIA, E’ BATTAGLIA ANCHE SUL FIGLIO DEL GOVERNATORE PIERO DE LUCA, VICE-CAPOGRUPPO DEL PD ALLA CAMERA DEI DEPUTATI. L'AREA DI ELLY LO VUOLE SILURARE, I RIFORMISTI SI METTONO DI TRAVERSO - DAVANTI ALLA POSSIBILITÀ CONCRETA DI UNA CONTA, E DI UN CLAMOROSO STRAPPO, IL VOTO È SALTATO...

Che il match fra Elly Schlein e Vincenzo De Luca sia solo alle battute iniziali lo dimostra l'arrovellarsi del Pd per i destini del figlio del governatore campano, Piero, vice-capogruppo del Pd alla Camera dei deputati. Al Nazareno, una partita marginale come il rinnovo degli uffici di presidenza di Montecitorio e Palazzo Madama sta assumendo quasi la rilevanza di un toto-ministri. Perché fronte Schlein, soprattutto per l'ala più di sinistra che ha sostenuto la segretaria, si vuole dare un segnale.

Dunque, è il ragionamento, dopo il commissariamento del partito in Campania come dichiarazione di guerra a "cacicchi" e ras delle tessere, lo step successivo sarebbe il siluramento di De Luca junior. Ma l'ala riformista del Pd, che alla Camera e al Senato ha numeri rilevanti, numeri che la leader non può trascurare, si sta mettendo di traverso. Preme per la riconferma. La minaccia è una conta interna o un'uscita di scena al momento del voto, che renderebbe plastica l'immagine di un Pd diviso.

