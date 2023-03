29 mar 2023 08:08

IL PD SI SPACCA! LA SCHLEIN SI PRENDE I DUE CAPIGRUPPO, GUERINI, CHE GUIDA LA PATTUGLIA DEGLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA, FA FUOCO E FIAMME: "C’E’ STATA UNA FORZATURA, COSI’ NON VA. IL CONGRESSO HA AVUTO UN ESITO COMPLESSO CHE VA INTERPRETATO SENZA DANNOSE SEMPLIFICAZIONI” – SCHLEIN HA POTUTO SFANCULARE BONACCINI GRAZIE AL SUPPORTO DEI NEO-ULIVISTI LETTIANI RIBATTEZZATI DAI SOSTENITORI DEL GOVERNATORE DELL’EMILIA ROMAGNA “BADOGLIANI” (TANTO PER FAR CAPIRE L’ARIA CHE TIRA NEL PARTITO…)