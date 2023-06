16 giu 2023 11:32

IL PD SI SPACCA IN TRE SULL’ADESIONE DELL’UCRAINA ALLA NATO: DEM NEL CAOS AL PARLAMENTO EUROPEO - ELISABETTA GUALMINI E MERCEDES BRESSO HANNO VOTATO SÌ, IRENE TINAGLI NON HA PARTECIPATO AL VOTO, MASSIMILIANO SMERIGLIO HA VOTATO NO – IL CAPOGRUPPO BENIFEI IN CONFUSIONE SULLE RAGIONI DELL’ASTENSIONE: “QUEL PARAGRAFO ERA SCRITTO MALE E L’ACCELERAZIONE ERA STATA PROBABILMENTE VOLUTA DAI CONSERVATORI, QUINDI ABBIAMO PREFERITO NON VOTARLO” (MA CHE VOR DI'?)