PECORARO SCANIO IS BACK! L’EX MINISTRO, CHE NON SI VEDEVA IN PARLAMENTO DAL 2008, FA CAPOLINO IN SENATO CON UN UNICO OBIETTIVO: FAR TORNARE CONTE A PALAZZO CHIGI – “VOGLIO RIDARGLI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, QUELLA CHE MATTEO RENZI CI HA SCIPPATO”. PECORARO SCANIO USA IL PLURALE PERCHÉ SI SENTE ORGANICO AI 5 STELLE FIN DAL 2004, CIOÈ DA QUANDO GRILLO GLI DIEDE UNA MANO PER ESSERE ELETTO IN EUROPA...