16 nov 2023 13:33

PEDRO SANCHEZ È STATO ELETTO PREMIER DI SPAGNA PER LA TERZA VOLTA: SI’, MA A QUALE PREZZO? ALTISSIMO! SI RITROVA UN PAESE LACERATO, HA CEDUTO AGLI AUTONOMISTI CATALANI IN CAMBIO DELL’AMNISTIA PER I TERRORISTI E DEL REFERENDUM – IL RISCHIO CHE CORRE IL LEADER SOCIALISTA E’ NON SOLO DI DIVIDERE ANCORA DI PIU’ LA SPAGNA MA DI PORTARE UNA VALANGA DI CONSENSI AI ”MALDESTRI” DI VOX, AMICI DELLA MELONI…