6 nov 2023 10:06

I PEGGIORI NEMICI DI NETANYHAU NON SONO I TERRORISTI DI HAMAS, MA GLI ULTRAS DI ESTREMA DESTRA CHE SI È PORTATO AL GOVERNO – AMICHAI ELIAHU, MINISTRO PER LA TRADIZIONE EBRAICA CHE HA VENTILATO COME “POSSIBILITÀ” IL LANCIO DI UNA BOMBA ATOMICA SU GAZA, È STATO SOLTANTO “SOSPESO” – INTANTO L’IRAN HA GIOCO FACILE A CRITICARE TEL AVIV: “LA BRUTALITÀ SENZA LIMITI DEL REGIME SIONISTA È UN ALLARME PER IL MONDO INTERO” – LE PRIME RICERCHE TOP SECRET E I COLLOQUI DI SHIMON PERES CON KENNEDY: IL “MISTERO” DEL NUCLEARE ISRAELIANO…