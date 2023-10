A PENSAR MALE SI FA PECCATO MA… - LA STRAGE ALL'OSPEDALE DI GAZA FA DA MICCIA ALLA RIVOLTA CHE I MOZZATESTE DI HAMAS SPERAVANO DI SCATENARE FIN DALL’INIZIO NEL MONDO ARABO - LA GIORDANIA E IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ NAZIONALE PALESTINESE ABU MAZEN HANNO ANNULLATO L’INCONTRO CON BIDEN - IN LIBANO, HEBZBOLLAH, SPONSORIZZATO DALL’IRAN, ANNUNCIA UN GIORNO “DI RABBIA SENZA PRECEDENTI” CONTRO LA VISITA DI BIDEN A TEL AVIV - E DAL QATAR, DOVE SONO OSPITATI, I LEADER DI HAMAS PARLANO DI PUNTO DI SVOLTA, COME SE LE VITTIME CIVILI "MARTIRI" FOSSERO PEDINE DA USARE NELLA GUERRA - VIDEO

Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

I cadaveri di alcune delle vittime dell’attacco sull’ospedale Al-Ahli Arab

Il presidente Abu Mazen fa marcia indietro, mentre i palestinesi della Cisgiordania tirano dritto contro di lui. Il raìs torna da Amman, dove oggi avrebbe dovuto incontrare il re giordano Abdallah e il presidente Joe Biden. Le immagini che arrivano da Gaza, le accuse contro Israele, spingono la gente in strada a Ramallah, la polizia prova disperdere i cortei, gli slogan sono gli stessi della cosiddetta «primavera araba» di dodici anni fa — «il popolo vuole rovesciare il regime» — e che dalle parti della Muqata, il palazzo presidenziale dov’è celebrato con un mausoleo Yasser Arafat, in pochi hanno osato urlare.

Il massacro all’ospedale nel Sud della Striscia — è ancora difficile ricostruire che cosa sia successo — fa da miccia per l’inizio della rivolta che Hamas sperava di innestare fin dall’inizio. Non c’è un solo fronte, non ci sono Gaza e la Cisgiordania, il teatro di scontro è unico. Fonti palestinesi spiegano che per ora i miliziani del gruppo stanno a guardare, in questo la strategia è chiara: non siamo noi a voler rovesciare il regime — come è successo a Gaza nel 2007, un golpe fondamentalili, sta contro Abu Mazen — è la gente. Non c’è un solo fronte, c’è il Libano, sul nord di Israele: Hebzbollah, sponsorizzato dall’Iran, annuncia per oggi un giorno «di rabbia senza precedenti» contro la visita di Biden a Tel Aviv.

Abu Mazen

Ad Amman i giordani assaltano l’ambasciata israeliana, peraltro vuota, danno fuoco ai muri che la circondano: sono le immagini diffuse sui social media, smentite da fonti della sicurezza nel regno Hashemita. Quella parte di mondo arabo che era rimasta ammutolita davanti alle atrocità commesse dai terroristi di Hamas nel Sud di Israele, ritrova il nemico comune, il nemico di sempre, i corpi dei bambini palestinesi straziati rilanciati da Al Jazeera, l’emittente di proprietà dell’emiro del Qatar, dove sono ospitati i leader dell’organizzazione jihadista.

Ismail Haniyeh, il capo di Hamas, lo proclama proprio da Doha: «Questo è un punto di svolta», come se le vittime civii «martiri», fossero pedine da usare nella guerra. Gli Emirati Arabi Uniti — che con Israele hanno firmato un’intesa di normalizzazione — adesso condannano. A Tunisi assediano l’ambasciata francese.

il capo di hamas Ismail Haniyeh a doha - qatar il capo di hamas Ismail Haniyeh a doha - qatar

il capo di hamas Ismail Haniyeh - emiro del qatar Hamad bin Khalifa al Thani