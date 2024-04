PEPPINIELLO CONTE HA TROVATO IL BOMBER: L’EX CALCIATRICE CAROLINA MORACE SARA’ CAPOLISTA M5S ALLE EUROPEE NELLA CIRCOSCRIZIONE CENTRO – “IO, SPOSATA CON UNA DONNA, IN EUROPA DIFENDERÒ I DIRITTI CIVILI. SIAMO NEL 2024 E CON QUESTO GOVERNO STIAMO FACENDO PASSI INDIETRO” – “CONTE? SONO STATA CONVINTA DALLA SUA LEADERSHIP” (MA DICE SUL SERIO?) – “PERCHÉ CI SONO COSÌ POCHI CALCIATORI UOMINI GAY? È UN PROBLEMA CULTURALE. MOLTI HANNO PAURA DELLE REAZIONI E...”

Emanuele Buzzi per corriere.it - Estratti

Al centro dell’azione.

CAROLINA MORACE NICOLA JANE WILLIAMS

Per la prima volta su un terreno diverso dal suo, i campi da calcio calcati da giocatrice prima e da allenatrice poi. Carolina Morace, ex bomber della nazionale italiana femminile, è ora capolista con il M5S alle Europee (circoscrizione Centro) e ne spiega i motivi: «Siamo nel 2024 e con questo governo stiamo facendo passi indietro sui temi dei diritti civili e sociali. Non posso più stare a bordo campo. L’Europa può aiutarci molto».

Ma come è avvenuto l’avvicinamento al M5S? L’hanno cercata o li ha cercati lei?

«Mi sono iscritta al M5S nel dicembre del 2022, convinta dalla leadership impressa da Giuseppe Conte. Con lui e i dirigenti del M5S ci conosciamo da tempo e mi ha lusingato la loro proposta che ho accettato con convinzione».

carolina morace 3

In passato era vicina a Possibile di Pippo Civati. Come è andata quell’esperienza?

«È stata positiva. Condividevo le loro posizioni progressiste incarnate oggi dal Movimento».

(...)

Senta, il calcio è sempre stata la sua vita. Crede che le mancherà se verrà eletta?

«Il calcio è il mio secondo amore, dopo mia moglie (sorride, ndr ). Al Parlamento europeo c’è l’Intergruppo sport, ne faceva parte la capodelegazione uscente Tiziana Beghin. Prenderò il testimone da lei e se qualcuno a Bruxelles vuole qualche lezione di calcio sono a disposizione».

carolina morace 3

Diceva che è sposata con una donna. In Italia il matrimonio ugualitario è un tema divisivo.

«Mia moglie Nicola è australiana, abbiamo vissuto in Australia e Gran Bretagna e oggi viviamo a Roma. Nei Paesi civili il matrimonio egualitario è la normalità. È solo un tabù in Italia e nei Paesi in cui la democrazia praticamente non esiste come la Russia. Facciamoci qualche domanda. E poi mi permetta...».

Dica.

«La politica deve ampliare i diritti dei genitori come quelli dei bambini e non annullarli.

Seguiamo il modello australiano e non quello dell’Ungheria di Orbán».

Lei è stata la prima allenatrice di una squadra maschile. Da anni si batte per l’uguaglianza delle retribuzioni. Porterà avanti questa battaglia anche in Europa.

«Certamente. Se i club calcistici hanno più libertà nel decidere i livelli salariali, le Federcalcio devono invece promuovere l’uguaglianza dei montepremi e delle diarie.

carolina morace 3

Perché una calciatrice che indossa la maglietta della Nazionale deve essere svantaggiata rispetto a un collega giocatore?».

Perché ci sono così pochi calciatori uomini gay?

«È un problema culturale. Molti hanno paura delle reazioni e tengono tutto sommerso. Ci sono troppi pregiudizi, anche io ho ricevuto commenti negativi sui social, ma questo rafforza la mia scelta a impegnarmi attivamente in politica».

carolina morace CAROLINA MORACE NICOLA JANE WILLIAMS CAROLINA MORACE NICOLA JANE WILLIAMS CAROLINA MORACE NICOLA JANE WILLIAMS carolina morace libro CAROLINA MORACE NICOLA JANE WILLIAMS