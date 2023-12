PEPPINIELLO SI TIENE STRETTI I NEMICI – CHIARA APPENDINO VIENE ELETTA NUOVA VICEPRESIDENTE DEL M5S AL POSTO DI ALESSANDRA TODDE – VISTO CHE L’EX SINDACA DI TORINO E’ L’UNICA A POTER SFIDARE LA LEADERSHIP DI CONTE, VIENE PROMOSSA PER EVITARE DUALISMI – L’EX PRESIDENTE DELL’INPS PASQUALE TRIDICO, IN ODORE DI CANDIDATURA ALLE EUROPEE, GUIDERÀ IL COMITATO PER LA FORMAZIONE – SILURATO FABIO MASSIMO CASTALDO, CHE GESTIVA LA PARTE RELATIVA ALLE QUESTIONI INTERNAZIONALI, ENTRATO IN SCONTRO APERTO CON CONTE: “E’ UN’EPURAZIONE PERCHÉ NON SONO IL SUO ZERBINO”

Estratto dell’articolo di Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

Chiara Appendino nuova vicepresidente M5S, la conferma di Claudio Cominardi come tesoriere, la ratifica dei nuovi comitati M5S e la destinazione di un milione di euro agli alluvionati dell’Emilia-Romagna: la base Cinque Stelle torna a votare dopo sei mesi, un record dalla nascita del Movimento.

A tenere banco è l’elezione di Appendino come nuova vicepresidente in sostituzione di Alessandra Todde. L’ex sindaca di Torino viene da mesi indicata dai rumors come l’unica figura di spicco in grado di mettere in discussione la leadership di Giuseppe Conte e c’è chi tra i Cinque stelle vede la sua nomina come un tentativo di mettere un freno a ipotetici scenari alternativi.

[…] tra le figure di vertice solo Conte sia al primo mandato. Tutti i vice, l’ex sindaca compresa, sono al secondo e, quindi, in scadenza (Paola Taverna ha già esaurito il tetto). A guidare il partito e, al tempo stesso, a sedere in Parlamento tra 4 anni potrebbe esserci il solo il leader. Un passaggio politico non indifferente per la gestione degli stellati.

Conte, infatti, ha «rimodellato» a suo modo anche i comitati che andranno al voto. Tra i big «esclusi» dal presidente c’è Fabio Massimo Castaldo, che gestiva la parte relativa alle questioni internazionali. Un posto che dà diritto a sedere nel Consiglio nazionale. L’eurodeputato, entrato in scontro aperto con Conte, parla di «epurazione perché non sono il suo zerbino». […] L’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, in odore di candidatura alle Europee, guiderà invece il comitato per la formazione. Molti i nuovi volti di fede contiana alla guida dei tavoli. «Ma c’è chi non versa i contributi da mesi», attacca qualcuno. Dai vertici minimizzano: «Dati non aggiornati».

