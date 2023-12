PERCHÉ GIORGIA MELONI, COLPITA DA UNA TERRIBILE "SINDROME OTOLITICA" CHE L'HA COSTRETTA A LETTO PER DUE GIORNI, È ANDATA A PASSARE IL NATALE A MILANO A CASA DEI GENITORI DI GIAMBRUNO? IL 25 DICEMBRE, COME DAGO-DIXIT, LA PREMIER HA PRESO UN AEREO PER FIUMICINO INSIEME ALL'EX COMPAGNO. LEI CON LA FIGLIA DAVANTI, LUI SEDUTO IN FONDO – IL PRIMO FORFAIT RISALE A OTTO GIORNI FA: IL 20 DICEMBRE ERA ANDATA ALLA RECITA DELLA FIGLIA, AL MATTINO. POI, IL POMERIGGIO, AVEVA DISERTATO LO SCAMBIO DI AUGURI CON MATTARELLA - È COVID? O UNO STRANO VIRUS CHE COLPISCE CHI NON AMA IL CONFRONTO CON I GIORNALISTI?

GIORGIA MELONI RINVIA DI NUOVO LA CONFERENZA STAMPA - VIGNETTA BY NATANGELO

1. FLASH! - NATALE E' SEMPRE NATALE, E SI FA IN FAMIGLIA. GIORGIA MELONI CON LA PICCOLA GINEVRA E ANDREA GIAMBRUNO ERANO SUL VOLO MILANO-ROMA ATTERRATO A FIUMICINO ALLE 12. LEI CON LA FIGLIA DAVANTI, LUI SEDUTO IN FONDO ALL'AEREO...

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/flash-nbsp-natale-39-sempre-natale-si-fa-famiglia-giorgia-379188.htm

2. IL NATALE MILANESE DAGLI EX SUOCERI, LE VISITE A PALAZZO CHIGI, LE CASE VICINE. QUEI ‘BUONI RAPPORTI’ TRA MELONI E GIAMBRUNO MANTENUTI PER LA FIGLIA

Estratto da www.repubblica.it

Di nuovo influenzata. E costretta ad annullare per la seconda volta la tradizionale conferenza stampa di fine anno. Natale però Giorgia Meloni lo ha trascorso a Milano, a casa dei genitori dell’ex compagno Andrea Giambruno. Soggiorno in hotel e poi il rientro per Roma il 25 pomeriggio con la figlia Ginevra. Poi il nuovo malanno che le ha impedito di presentarsi ai giornalisti oggi nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio. L’appuntamento sarà riprogrammato probabilmente nel nuovo anno, con la manovra approvata.

GIORGIA MELONI CON IL MAL DI GOLA AD ATREJU

E mentre la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata per la seconda volta nel giro di pochi giorni – e sempre per lo stesso motivo: influenza. Non era mai successo prima – i contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati.

Dopo l’addio tramite social: “La nostra relazione finisce qui”, aveva scritto lei su Facebook lo scorso 20 ottobre dopo i fuorionda […] diffusi da Striscia la notizia, ora i due sono stati visti in più occasioni di nuovo insieme in buoni rapporti per la figlia Ginevra.

giambruno meloni

Lui è stato avvistato a Palazzo Chigi prima di Natale, si è presentato a sorpresa ad Atreju […]; sono vicini di casa (lui dopo la separazione si è trasferito in un appartamento vicino alla ex compagna e alla bambina) a Roma sud. Insieme sono andati alla recita di Natale della figlia a scuola, seduti distanti, Giambruno qualche fila dietro. Come sull’aereo di rientro per Roma da Milano dopo il Natale insieme.

3. «ANCORA INFLUENZATA» E MELONI RINVIA (PER LA SECONDA VOLTA) LA CONFERENZA STAMPA

Estratto dell’articolo di Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

giorgia meloni prende una pasticca per il mal di gola

Doppio rinvio, a distanza di una settimana. Non era mai accaduto che un presidente del Consiglio annullasse per due volte la tradizionale conferenza stampa di fine anno, ma Giorgia Meloni non si è ancora ripresa dalla brutta forma influenzale che l’ha colpita e oggi alle 11 non incontrerà i giornalisti nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio.

L’evento sarà riprogrammato e si terrà con l’anno nuovo, a legge di Bilancio approvata. […] In teoria se la premier guarisse in tempo, non ci sarebbero «ostacoli» per convocare la conferenza stampa domani. Ma a Palazzo Chigi prevale la prudenza: un terzo rinvio sarebbe imbarazzante, meglio non rischiare e rinviare a gennaio. Raccontano che la premier, oltre che provata fisicamente, sia «avvilita dalla polemica politica» sulla sua salute.

GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO ALLA RECITA NATALE DELLA FIGLIA

[…] Il primo forfait di Giorgia Meloni è di otto giorni fa. Il 20 dicembre la presidente del Consiglio è attesa al Quirinale per lo scambio di auguri del capo dello Stato con le alte cariche, ma l’influenza le impedisce di essere presente. Al mattino la premier va ad assistere alla recita della figlia, ma lascia la scuola in anticipo, sempre per ragioni di salute.

Palazzo Chigi azzera l’agenda presidenziale, comunica il rinvio della conferenza stampa a giovedì 28 e fa sapere che Meloni è risultata negativa al Covid. Arriva Natale, la premier lo trascorre a Milano a casa dei genitori dell’ex compagno Andrea Giambruno, dorme in hotel e il 25 torna in volo con la figlia Ginevra. Sullo stesso aereo viaggia anche il papà della bambina, ma siede diverse file dietro.

Ieri, a metà pomeriggio, il nuovo cambio in corsa nell’agenda di Palazzo Chigi […]. I meloniani temono che la loro leader abbia preso il Covid e in diversi le consigliano di ripetere il tampone.

gli auguri di natale di giorgia meloni con la figlia ginevra

Alla Camera i giornalisti si interrogano sulle vere ragioni dello stop alla conferenza stampa e incalzano i deputati di FdI. Meloni scappa? Teme le domande? È seccata per la protesta della Fnsi? «Macché, non è proprio il tipo — sdrammatizza un sottosegretario —. Penso abbia fretta di affrontarli. E poi cosa c’entra il governo con l’emendamento di Enrico Costa che vi ha fatti infuriare?».

I forfait di Meloni fanno notizia, da quando la premier restò a Roma e non si presentò al vertice di Alicante: «Ho la febbre». Era il dicembre del 2022, la tensione tra Italia e Francia sui migranti era fortissima e al Med9 in Spagna c’era anche Emmanuel Macron.

IL PACCO DI STABILITA - MEME SU GIORGIA MELONI BY DAGOSPIA tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 8 tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 4 meme sulla separazione tra giorgia meloni e andrea giambruno 10 MEME SUL POST DI ADDIO DI GIORGIA MELONI A GIAMBRUNO tweet su giorgia meloni e andrea giambruno 3 RITORNO A GOCCIA DI MORTO - MEME BY EMILIANO CARLI meme sulla separazione tra giorgia meloni e andrea giambruno 12 giorgia meloni prende una pasticca per il mal di gola 2 GIORGIA MELONI ALLA PASTICCERIA ALTER GUSTO DI CEGLIE MESSAPICA giorgia meloni e il presepe 3 GIORGIA MELONI AL SUMMIT EU MED 9 DI MALTA giambruno meloni IL PARADISO PERDUTO - POSTER BY MACONDO CINICA - MEME BY EMILIANO CARLI GIORGIA MELONI - VIGNETTA DI MANNELLI PER IL FATTO QUOTIDIANO