PERCHÉ IL MINISTRO DEI TRASPORTI CI TIENE TANTO A FAR SAPERE CHE VOLA CON RYANAIR? – MATTEO SALVINI HA PUBBLICATO LA FOTO DEL SUO VIAGGIO DALLA PUGLIA ALLA LOMBARDIA PER “PROVOCARE” GIORGIA MELONI: LA DUCETTA, INFATTI, APPENA DUE SETTIMANE FA È ANDATA PROPRIO IN PUGLIA, DA BRUXELLES, CON UN VOLO DI STATO, SCATENANDO LE POLEMICHE. E IL “CAPITONE” HA ASPETTATO LA PRIMA OCCASIONE UTILE PER RENDERE EVIDENTE LA DIFFERENZA...

MATTEO SALVINI TORNA DALLA PUGLIA CON RYANAIR

Quando nel pomeriggio di sabato Matteo Salvini ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la fotografia del suo viaggio in Lombardia dopo una visita istituzionale in Puglia, in molti dentro Fratelli d’Italia hanno storto la bocca. “Ci provoca” ha scritto un deputato pugliese a un amico. Salvini è in posa sulle scalette dell’aereo: “Si lascia con rammarico la splendida Puglia”, scrive. Ma la notizia è alle sue spalle: dietro di lui, a caratteri cubitali, la scritta del low cost RyanAir […].

Il riferimento […] sembra essere alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che appena due settimane fa è stata al centro di polemiche per la scelta di andare proprio in Puglia, di rientro da Bruxelles con un volo di Stato.

Tanto che, quando la notizia stava per venire fuori sui giornali, lo staff della premier si era affrettata a fare sapere che quello a Brindisi non era una sosta privata (come pure sarebbe stato legittimo) bensì un viaggio istituzionale […].

GIORGIA MELONI SUL DI VOLO DI STATO

Ora, al di là della singolarità del fatto che un presidente del Consiglio, in un weekend di luglio, vada personalmente a effettuare un sopralluogo, è chiaro che la questione è tutta politica: la premier “underdog” che si sposta con un volo di Stato per raggiungere una masseria a 5 Stelle, che forse ospiterà il G7 e che accoglie abitualmente tutte le star mondiali, da Madonna in giù.

Così come politico sembra essere il messaggio del ministro dei Trasporti, che ai tempi del governo Conte era finito nella bufera per l’uso smodato di voli di Stato: ieri ci ha tenuto a fare sapere agli italiani che lui, di ritorno da una visita istituzionale, preferisce viaggiare con un low cost.

