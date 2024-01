PERCHÉ NON ELEGGERE ALLA CASA BIANCA UNO CHE SI È MANGIATO UN TOPO BOLLITO? E CHE È STATO UN TOSSICOMANE? - SCALDA I MOTORI ROBERT F. KENNEDY JR. LO SVALVOLATO NO VAX PENSA CHE SI DIVENTI TRANS PER COLPA DEI DISERBANTI, E’ STATO BANNATO DA INSTAGRAM PER LE SUE CAZZATE E NON SI TIENE L’UCCELLO NELLE MUTANDE. E’ STATO SPOSATO TRE VOLTE E SI E’ CONCESSO MOLTE SCAPPATELLE (“LE DONNE MI CERCANO, È UN ASSEDIO”) - BARBARA COSTA: “HA INIZIATO CON L’LSD E LE PASTICCHE DI AMFE, LA GALERA L’HA INTRAVISTA 18ENNE PER POSSESSO DI CANNABIS E POI…”

Barbara Costa per Dagospia

robert kennedy jr con la zia jackie

Perché non eleggere alla Casa Bianca uno che si è mangiato un topo bollito? E che è stato un tossicomane? Ci si lagna che Biden e Trump sono vecchi, ma uno che li sfida, giovane, c’è, ha 70 anni, da poco compiuti! E poi è un omone di 1 metro e 90, ha gli occhi blu, un patrimonio stimato da Forbes di bei milioni, e un nome e cognome che stende: lui è Robert F. Kennedy Jr.!

Terzogenito di RFK, nipote di JFK, candidato alternativo alle presidenziali USA ′24, le boutade novax di Bobby Jr. sono niente: Bobbyno pensa che diventi trans per i diserbanti, e specie se sei maschio devi stare attento, Bobbyno è sicuro, lui si informa sui siti che decide lui, dove ci stanno le prove, esistono dei ranocchi che sono diventati ranocchie per colpa dei diserbanti!

robert kennedy jr matrimoni

Bobbyno le cose le sa, lui è stato cacciato da 3 scuole superiori in 4 anni, però poi la laurea in legge a Harvard l’ha presa, lui è l’avvocato della madre terra, specialista nel rispetto dell’ambiente, se ci si mette è capace di far condannare DuPont a pagare 396 milioni di dollari per le contaminazioni causate da una sua raffineria di zinco.

robert kennedy jr con la madre ethel

Robert Kennedy Jr. ha 2 difetti: uno, è che spara ogni caz*ata gli passi per la testa, tanto che, per certe sue boiate, è stato bannato da Instagram, dove lo seguivano 800 mila follower (la sua pagina IG dedicata alla campagna elettorale è attiva, e lo seguono in 1,5 milioni), e il secondo, sono le donne. Come ogni Kennedy, Bobbyno è fervente cattolico, e uno che non sa tenerselo nelle mutande. Si è sposato 3 volte.

robert kennedy jr seconda moglie mary

La prima con Emily, compagna di università, da cui ha avuto 2 figli, uno nato quando stava in rehab. Bobbyno il problema delle droghe se lo trascina dall’adolescenza: ha iniziato con l’LSD, e con le “bellezze nere”, le pasticche di amfe, la galera l’ha intravista 18enne per possesso di cannabis (un anno con la condizionale).

robert kennedy jr seconda moglie mary e figli

Per tutta l’università, e pure dopo, quando lavorava a New York, Bobbyno ha fatto la doppia vita: yuppie rampante, affossato di ero, di giorno assistente del procuratore distrettuale, di notte cliente degli spacciatori di Harlem. Un giorno, in viaggio aereo, Bobbyno va in bagno, si buca, e va in overdose. Alla polizia, fornisce un nome fasullo, Robert Francis. Ci mettono un attimo, a sgamarlo. Gli trovano in valigia parecchia droga. Evita la galera grazie ai soldi di famiglia, e alla promessa di ripulirsi.

A 40 anni, dopo 12 anni di matrimonio, in tutta fretta, Bobbyno a S. Domingo chiede e ottiene il divorzio da Emily, e 15 giorni dopo si sposa con Mary. Il fatto è che ha messo incinta Mary. 6 mesi prima. In 16 anni di matrimonio Mary e Bobbyno fanno 4 figli, e Mary diventa alcolizzata cronica, dicono, per le corna che le mette Bobbyno, e per le di lui pressioni a "aprirsi", a letto, ospitando ogni tanto qualcuna.

robert kennedy jr processo eroina (2)

Alcune corna di Bobbyno sono provate. Un’amica di Mary ha dato al "New York Post" il diario segreto di Bobbyno, 398 pagine su cui Bobbyno annotava nomi delle conquiste, con un voto a ciascuna per la performance. Se n’è fatte anche 3 al giorno. Spesso dopo raccolte fondi, battute con Leonardo DiCaprio, acceso ambientalista pari a lui.

robert kennedy jr diario

Ma Bobbyno non ha un buon rapporto col sesso: lui, dopo ogni avventura extraconiugale, si sente in colpa. Sul diario, chiama le scappatelle “demoni della lussuria”, le donne “mi cercano, è un assedio”, e quando sulle pagine scrive “vittoria!”, significa che ha resistito alla tentazione. Una volta ha rifiutato un 3some. Con Mary, finisce in tragedia: si separano, i 4 figli sono affidati a lui, e lei si impicca nel fienile di una delle ville Kennedy.

Da 10 anni, Bobbyno è sposato con Cheryl Hines, attrice che lo ha caz*iato, e pubblicamente: quando Bobbyno, in delirio novax, ha detto che “Anne Frank stava meglio di noi americani obbligati a vaccinarsi, almeno lei poteva nascondersi dai nazisti”.

robert kennedy jr usa 24

Bobbyno ha chiesto scusa contrito. Bobbyno è un po’ paranoico, vede complotti dovunque: è persuaso che lo zio John sia stato ucciso a Dallas dalla CIA, che suo padre sia stato ucciso a L.A. non da Sirhan Sirhan ma da un altro e c’entra la CIA e, per prendersi la Casa Bianca, è questo il suo programma: rifare da capo la CIA; chiudere le basi militari USA nel mondo; e no al nucleare, no all’idroelettrico, no all’eolico, e basta ai pagamenti digitali.

robert kennedy jr leonardo dicaprio

Con Bobbyno presidente, non è l’Ucraina, ma la Russia, che entra nella NATO… Con quel “delinquente” di Putin (così lo chiama), ci pensa lui. Sistema lui. Non è vero che i da sempre Democratici Kennedy disconoscono la pecora nera Bobbyno. Loro votano Biden perché tanti, tra loro, sono nell’amministrazione Biden, sono ambasciatori, e a capo di enti. È questa, la vera ragione.

robert kennedy jr

Bobbyno ha detto che lui si candida fuori dai partiti, perché, là dentro, è tutto un intrallazzo. E che lui non parlerà male di Trump. Neanche Trump lo attacca. Un ticket Trump Presidente + Bobbyno Vice, chi lo ferma? Rimbam-Biden?

P.S. Bobbyno ha mangiato un topo bollito per sfida, come prova di coraggio, da ragazzo. Biografi specificano che non ha mangiato il topo intero, ma solo un occhio.

