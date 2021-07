PERCHÉ RENZI HA INCONTRATO AL THANI IN SARDEGNA? - SU “CHI” LE IMMAGINI DELLA “MISSIONE SEGRETA” DI MATTEUCCIO CHE SABATO HA PRESO UN JET CHE DA FIRENZE L'HA PORTATO IN COSTA SMERALDA DOVE HA INCONTRATO L’EMIRO AL THANI, EX PRIMO MINISTRO DEL QATAR E PROPRIETARIO DEL PARIS ST. GERMAIN, A BORDO DEL SUO GIGANTESCO YACHT ORMEGGIATO A PORTO CERVO. NON E' LA PRIMA VOLTA CHE I DUE SI VEDEVANO VISTO CHE...

Da Chi

renzi1

Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 28 luglio, le immagini dell'arrivo di Matteo Renzi a Olbia con un volo privato da Firenze , per una colazione di lavoro con un emiro del Qatar su una delle navi più grandi del mondo.

Matteo Renzi è un politico che ci ha abituato a frequenti colpi di scena , quindi non dovremmo meravigliarci se sabato scorso, senza bagagli, in camicia azzurra sportivamente fuori dai pantaloni immacolati, ha preso un jet che dalla sua città natale l’ha portato a Olbia, in Sardegna.

hamad bin khalifa al thani 1

All’aeroporto, Renzi insieme con un suo collaboratore è stato prelevato da un autista che l’ha accompagnati all’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo, dove c’era un tender (ma di 20 metri!) col motore acceso: Renzi e l’assistente sono stati traghettati in pochi minuti a bordo dell’Al Mirqab, uno dei 20 yacht più grandi al mondo, dove però sembra sia salito solo il senatore di Rignano, mentre il collaboratore è rimasto sul tender, comunque spazioso.

renzi2

Il mega yacht in questione, dove l’ex presidente del Consiglio ha trascorso qualche ora per una lunga colazione di lavoro con il padrone di casa, è lungo 133 metri e si stima costi più di 200 milioni di euro. Il proprietario è l’ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, esponente di spicco della famiglia reale e proprietario anche del Paris St. Germain.

YACHT AL THANI 4

Per quale motivo Matteo Renzi abbia ricevuto l’invito dell’emiro non è dato saperlo, ma sicuramente non era la prima volta che lo incontrava: la frequentazione di Renzi con esponenti di spicco del Qatar è nota. Tempo fa venne invitato in quei territori anche per un lungo ciclo di conferenze in inglese. Insomma, nulla di strano che sia stato invitato per parlare di lavoro o di eventuali collaborazioni future sul megayacht ormeggiato a Porto Cervo davanti al lussuoso Cala di Volpe, uno degli alberghi più belli ed esclusivi d’Europa.

renzi3

hamad bin khalifa al thani, moza bint nasser nichoals sarkozy RENZI TAMIN AL THANI QATAR hamad bin khalifa al thani 3

YACHT AL THANI 2 YACHT AL THANI YACHT AL THANI