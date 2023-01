PERCHE’ CONTINUARE A PAGARE BEPPE GRILLO CHE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI NON SI FA PIU’ VEDERE? LE TRUPPE DEGLI ELETTI PENTASTELLATI ALLA CAMERA E AL SENATO SI INCAZZANO PERCHE’ CONTE VUOLE RINNOVARE ALL’ELEVATO (DI TORNO) IL CONTRATTO DA 300MILA EURO PER SEGUIRE LA COMUNICAZIONE DEI 5 STELLE - SUL SUO BLOG NON C'È TRACCIA DEL SIMBOLO DEL M5S E NEI POST PUBBLICATI SI PARLA DI MASSIMI SISTEMI. INOLTRE GRILLO STA PER PARTIRE CON IL SUO TOUR NEI TEATRI…

Estratto dell'articolo di Lorenzo De Cicco per www.repubblica.it

Beppe Grillo torna a fare il comico a tempo pieno, ma il M5S è pronto a rinnovargli il maxi-contratto da 300mila euro per seguire la "comunicazione" dei 5 Stelle. Giuseppe Conte lo ha già detto a chi ci ha parlato in questi giorni: il contratto, in scadenza a breve, sarà confermato per un altro anno.

E allo stesso importo: 300mila euro. La mossa crea qualche malumore, fra le truppe degli eletti alla Camera e al Senato, dove il budget per i collaboratori si è già ridotto, a causa del taglio dei parlamentari, e dove andranno messe a bilancio anche le parcelle per i grandi ex esclusi dal tetto del doppio mandato, da Paola Taverna a Vito Crimi (70mila euro a testa).

Il motivo dei mal di pancia interni viene spiegato così: cosa ha fatto Grillo per la comunicazione del Movimento nell'ultimo anno? Nell'ultima campagna elettorale, per le Politiche, non si è fatto vedere, ha concesso appena una foto social, di schiena, con Conte. Per queste Regionali sono in programma zero appuntamenti in Lazio e Lombardia.

Sul suo blog, oltre a reclamizzare il nuovo spettacolo, "Io sono il peggiore", non c'è traccia del simbolo del M5S e i post pubblicati sono i soliti, si parla di massimi sistemi: "Trasformare gli scarti di cibo in materiali più resistenti del calcestruzzo"; "L'Elevato ha costituito la Chiesa dell'Altrove"; "Motorinas elettrici in Cuba". Dunque, si chiedono gli scettici, perché continuare a pagarlo profumatamente per un altro anno, a magggior ragione ora che sta per imbarcarsi in un tour che lo porterà in giro per mezza Italia, perfino in Svizzera a Lugano, con una replica in calendario ogni 2-3 giorni?

Il contratto siglato ad aprile 2022 era annuale. E prevedeva, stando alla nota diramata dal M5S, una serie di attività a prima vista impegnative: "Supporto nella comunicazione con l'ideazione di campagne, promozione di strategie digitali, produzione video, organizzazione eventi, produzione di materiali audiovisivi per attività didattica della Scuola di formazione del Movimento, campagne elettorali e varie iniziative politiche". E ancora "la promozione delle attività del Movimento all'estero, attraverso la partecipazione a convegni, giornate di studio, incontri con personalità scientifiche e istituzionali".

(...)

giuseppe conte beppe grillo CONTE GRILLO grillo conte giuseppe conte beppe grillo 2 conte draghi grillo 4