Sex toys, mutande, monetine per i bagni pubblici, weekend d'amore in riva al Canal Grande, inchiesta «spese pazze» o caso «rimborsopoli». Di quel che scoprì la Guardia di Finanza tra il 2012 e il 2013 […] oggi restano poche condanne, molte carriere bruciate e una sola incarcerazione. Si tratta di Marco Monari, ex capogruppo Pd in Emilia-Romagna, da ieri l'altro presso la casa circondariale di Forlì, dove sconterà 4 anni e 5 mesi per peculato.

Il motivo per cui la prigione sia toccata solo a lui è giuridico e giudiziaro: assoluzioni, patteggiamenti, condizionali, prescrizioni. Il peculato è il crimine di un pubblico ufficiale che si appropria di un bene a cui può accedere grazie alla sua posizione. Nel caso specifico, il denaro.

Questo è l'illecito contestato alla maggior parte dei consiglieri coinvolti e per Monari, condannato a un periodo molto prossimo al minimo della pena (che è 4 anni e interdizione dai pubblici uffici), l'accusa inziale era di aver maliziosamente presentato fatture e ricevute fiscali per 940 mila euro. Tra queste, c'erano anche fine settimana a Roma e Venezia, con camera matrimoniale in alberghi dotati di concierge all'ingresso e cene per due in posti da Guida Michelin, che i tribunali non hanno ritenuto far parte del suo mandato di rappresentanza.

D'altra parte, la cifra è stata poi molto ridimensionata, scalando […] i rimborsi […] fino all'importo di circa 23 mila euro. Nel giugno 2017, in un capitolo parallelo, la Corte dei Conti condannò questo funzionario arrivato alla politica dopo una carriera nelle coop, a risarcire 518 mila euro alla regione, ridimensionando dalla richiesta iniziale di 614 mila. Nel dicembre dello stesso anno, fu condannato in sede penale a 4 anni e 4 mesi. In questo processo di primo grado, furono assolti gli altri 12 membri del Pd che con lui si trovavano alla sbarra.

Nel maggio del 2022, Monari patteggiò in appello le spese di una delle legislature incriminate. La corte, quindi, gli scontò questa condanna, unificò gli altri pronunciamenti, tolse la condizionale e arrivò a 30 giorni in più rispetto all'assise: 4 anni e 5 mesi.

Ora, la cassazione ha respinto la richiesta di revisione presentata dai suoi avvocati, rendendo definitivo il verdetto. Nessuno degli altri condannati per «rimborsopoli» ha finora visto il carcere.

[…] Franco Fiorito, detto «Er Batman», ex capogruppo Pdl nel Lazio, ex sindaco di Anagni e candidato alle elezioni di domani per la medesima carica nello stesso comune del frusinate, ha scontato 2 anni e 11 mesi coi servizi sociali.

Roberto Cota […] è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 7 mesi a fine febbraio scorso. Un mese in meno, la sentenza contro Augusta Montaruli, che ai tempi in cui era consigliera regionale di FdI in Piemonte, spese circa 25 mila euro in gioielli, borsette, social network, eccetera. Tuttora ferma nel proclamarsi innocente (starebbe valutando il ricorso alla Corte di Giustizia UE), il fatto le costò le dimissioni da sottosegretaria all'Università. […]

