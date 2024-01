PERDERE L’AMORE E PURE LE EUROPEE – I DEM HANNO SCAMBIATO IL RITIRO A GUBBIO PER UNA GITA SCOLASTICA E IN PULLMAN HANNO CANTATO A SQUARCIAGOLA "PERDERE L'AMORE" DI RANIERI – PER LA SCHLEIN SOLO UNA VISITA-LAMPO OGGI PER CHIUDERE IL SEMINARIO. NON CI SONO LETTA (IN VIAGGIO NEGLI STATI UNITI) E NEANCHE LORENZO GUERINI E L'EX MINISTRA PAOLA DE MICHELI – LA LETTERA APERTA DI 30 DONNE DEM CONTRO LA CORSA DELLA SCHLEIN ALLE EUROPEE…

Niccolò Carratelli per “la Stampa” - Estratti

L'area Spa e le vasche emozionali sono spente. Meglio evitare tentazioni.

CHIARA BRAGA ELLY SCHLEIN

«Gli ospiti non hanno in programma di usarle», spiegano alla reception del Park Hotel dei Cappuccini di Gubbio. Gli ospiti, che hanno riservato per loro tutte le stanze di questo ex convento trasformato in albergo a 4 stelle, sono i deputati del Pd. Non sono qui per le vasche emozionali o idromassaggio, ma per un seminario che inizia poco prima delle cinque del pomeriggio e alle nove di sera ancora non è finito.

«Sarà fumata bianca?» , chiedono a Matteo Orfini all'ingresso. «Non fumiamo, al massimo ci beviamo un bicchiere di vino rosso». A cena Sagrantino, in effetti, per accompagnare pasta alle erbe di campo e vitello alla eugubina.

GIANNI CUPERLO

Nessuno, ovviamente, si sbilancia sulla scelta della segretaria, che ha preferito non venire in ritiro con i suoi, a causa di altri impegni non meglio specificati, e arriverà solo questa mattina per fare il suo intervento di chiusura. Ma a nessuno sfugge il segnale che arriva da Roma, la notizia fatta filtrare dal Nazareno di «interlocuzioni avviate» con lo staff di Giorgia Meloni per organizzare il confronto tv tra le due leader. «Significa che Elly si prepara ad annunciare la sua discesa in campo», è la lettura di un deputato che chiede di restare anonimo.

Del resto, è difficile immaginare che il duello televisivo avvenga tra una premier che potrebbe essere candidata in Europa e una leader dem rimasta in disparte. Sperando in un annuncio in quel di Gubbio, fuori dall'hotel si sono radunati decine di giornalisti e operatori. Ma il seminario è a porte chiuse e la loro presenza non è prevista, tanto che all'inizio vengono lasciati fuori dal cancello, per strada. Dopo qualche protesta, conquistano il piazzale interno, poi divanetti e tavolini sotto la loggia che costeggia la hall.

elly schlein gianni cuperlo

Quindi, con ulteriore trattativa, anche una rapida sbirciatina all'interno, nella sala "Capogrossi" dove si svolge il convegno: una cinquantina di deputati dem distribuiti nelle prime file, poi una serie di poltroncine rosse vuote (i posti sono 300) e, quasi in fondo, Gianni Cuperlo, seduto da solo, assorto. Bastano due minuti di ascolto del seminario e nessun cronista insiste più per avere la possibilità di seguirlo. C'è chi, invece, si mette a fare l'appello e conta una quindicina di assenti, rispetto ai 69 iscritti al gruppo parlamentare di Montecitorio. Oltre a Schlein, non c'è Enrico Letta, e si sapeva, perché in viaggio negli Stati Uniti.

STEFANO BONACCINI - PAOLA DE MICHELI - GIANNI CUPERLO - ELLY SCHLEIN

Non ci sono il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, e la vicepresidente del partito, Chiara Gribaudo, impegnata nelle trattative del centrosinistra per le Regionali in Piemonte. Non è venuta, all'ultimo minuto, nemmeno l'ex ministra Paola De Micheli, tra le donne Pd più determinate nel criticare l'eventuale candidatura della segretaria. Proprio ieri è stata diffusa una lettera aperta indirizzata a Schlein da una trentina di democratiche da tutte le regioni, che invitano la leader a riflettere sulle «conseguenze negative» che potrebbe avere una sua corsa in tutte le circoscrizioni, «sia sulle candidature femminili che sull'immagine del Pd: sarebbe una mannaia per la parità di genere». Tra le firmatarie anche le senatrici "bonacciniane" Simona Malpezzi e Valeria Valente.

ANDREA ORLANDO - CHIARA BRAGA - ELLY SCHLEIN

A Gubbio, comunque, ci sono altri aspiranti eurodeputati, a cominciare dall'ex segretario Nicola Zingaretti, che arriva per primo, seguito da Enzo Amendola, Debora Serracchiani, Peppe Provenzano e Piero Fassino, tra coloro che hanno preferito la macchina personale al pullman stile gita scolastica.

Il grosso della squadra, guidato dalla capogruppo Chiara Braga, ha viaggiato insieme da Roma, «e abbiamo cantato a squarciagola», scherza Arturo Scotto. A quanto pare, compilation tutta italiana con il campano Toni Ricciardi a fare da dj. «L'ultima è stata "Perdere l'amore" di Ranieri», puntualizza Cuperlo. Sempre meglio che perdere le Europee. O il duello tv con Meloni.

elly schlein

gianni cuperlo