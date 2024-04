A PESCARA ANDRÀ IN SCENA UN’ALTRA “GIAMBRUNATA”? – IL "FATTO” PARLA DELLA KERMESSE DI FRATELLI D’ITALIA IN ABRUZZO E SVELENA: “SPERANDO CHE NON SI PRESENTI, COME ERA AVVENUTO AD ATREJU, ANCHE L’EX COMPAGNO DELLA PREMIER ANDREA GIAMBRUNO: ‘LA KERMESSE È APERTA A TUTTI I CITTADINI...’, RISPONDE IMBARAZZATO IL RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE DI FDI GIOVANNI DONZELLI…”

Estratto dell’articolo di Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

Cinque manager di Stato. Tutti insieme, tra sabato e domenica, si trasferiranno a Pescara per l’assemblea programmatica di Fratelli d’Italia. Non un evento istituzionale o di governo, ma una manifestazione di partito, presentata ieri a via della Scrofa e cucita apposta per permettere a Giorgia Meloni di annunciare la sua candidatura come capolista alle elezioni europee in tutte le circoscrizioni.

[…] Tra gli outsider […] saranno presenti lo zio di Giulia Cecchettin, l’influencer creata dall’intelligenza artificiale Francesca Giubelli e non poteva mancare il rappresentante del board di Pro Vita & Famiglia per parlare di natalità. Sperando che non si presenti, come era avvenuto ad Atreju, anche l’ex compagno della premier Andrea Giambruno: “La kermesse è aperta a tutti i cittadini...”, risponde imbarazzato il responsabile organizzazione di FDI Giovanni Donzelli.

