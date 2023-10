DAL PETTO NUDO AL DOPPIOPETTO: ARIDETECE I VECCHI CALENDARI DI “MAD VLAD” - SONO ANNI ORMAI CHE VLADIMIR PUTIN NON PUBBLICA PIU’ I CALENDARI CON SCATTI DI LUI CON I PETTORALI AL VENTO MENTRE PRENDE IL SOLE, GIRA A CAVALLO O VA A CACCIA - NELL’EDIZIONE 2024, IN VENDITA NELLE PRINCIPALI LIBRERIE DEL PAESE UNA FOTO IN DIVISA DA HOCKEY, UNA IN VERSIONE “VACANZE A CORTINA” E UN’ALTRA DA SIT-COM ANNI ’90 MENTRE RISPONDE AL TELEFONO – OVVIAMENTE NESSUN RIFERIMENTO ALLA GUERRA...

Niente più galoppate a torso nudo o immersioni in tuta da sub. Le pose da “macho man” Vladimir Putin le ha abbandonate già da un po’. Nel calendario in vendita intorno ai mille rubli, circa 10 euro, da “Biblio Globus” e nelle altre principali librerie di Mosca, appare quasi sempre ingessatissimo, in giacca, o persino incravattato.

Poche eccezioni: una foto con addosso un piumino in mezzo alla neve e gli immancabili scatti da sportivo, qui in divisa da hockey, e con un animale, in questo caso con un falco, oramai celebre istantanea della visita del settembre 2022 […]

Nel calendario con citazioni presentato già a inizio settembre alla Fiera internazionale del Libro di Mosca (930 rubli, scontati, la versione da muro, 9 euro circa - 216 quella da tavolo), il presidente russo si concede qualche scatto in più da “action man”. In uniforme da judoka e cintura nera accompagnata dalle sue parole […] con un gruppo di ragazzi che praticano le arti marziali. In gilet mimetico mentre passeggia sulle montagne russe. Mentre cammina davanti a un aereo o accarezza un cane nella neve. E infine qualche ritratto scattato durante il weekend nella taiga siberiana del marzo 2021.

Cambiano gli addendi, ma non la sostanza. Mancano meno di cinque mesi alle presidenziali e, anche se il leader del Cremlino non ha ancora annunciato la sua ricandidatura a un quinto mandato, il messaggio appare chiaro. Da poco compiuti i 71 anni, Vladimir Vladimirovich continua a essere l’unico maschio alfa in grado di guidare un grande Paese come la Federazione russa. A dispetto della tentata rivolta di Wagner o dello stallo sul fronte ucraino. All’operazione militare speciale, così la chiamano in Russia, anzi, nei calendari non si fa nessun riferimento. […]

