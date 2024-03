13 mar 2024 16:38

PIACCIA O NO, L’UCRAINA STA PER PERDERE LA GUERRA – ANCHE IL CAPO DELL’ESERCITO DI KIEV, OLEKSANDR SYRSKY, AMMETTE: “LA SITUAZIONE SUL CAMPO DI BATTAGLIA E’ DIFFICILE. LE FORZE RUSSE SONO PRONTE A COLPIRE IN PROFONDITÀ" – L’UCRAINA È A CORTO DI MUNIZIONI E DI TRUPPE: A KIEV MANCANO SISTEMI DI DIFESA AEREI E L’OCCIDENTE NON RIESCE A STARE AL PASSO DELLA MACCHINA BELLICA DI MOSCA…