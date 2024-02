21 feb 2024 09:48

IL PIATTO PIANGE PER TRUMP – A GENNAIO IL TYCOON HA RACCOLTO APPENA 8,8 MILIONI DI DOLLARI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, CONTRO I 42 MILIONI DI JOE BIDEN – IN TOTALE IL PRESIDENTE IN CARICA HA INCASSATO 130 MILIONI DI CONTRIBUTI CONTRO I 30 MILIONI DEL RIVALE (CHE SI È RIDOTTO A VENDERE SNEAKERS FIRMATE PER RIMPINGUARE LE CASSE VUOTE) – THE DONALD FA SAPERE CHE RON DE SANTIS È NELLA SHORTLIST COME SUO POSSIBILE VICE IN CASO DI RITORNO ALLA CASA BIANCA…