PICCOLI SEGNALI DI DISGELO – ALLA FINE BLINKEN E LAVROV HANNO AVUTO UN “BREVE INCONTRO” AL G20 DI DELHI: È LA PRIMA VOLTA CHE IL SEGRETARIO DI STATO USA E IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO HANNO UN FACCIA A FACCIA, DALL’INIZIO DELLA GUERRA. LO STATUNITENSE AVREBBE ESORTATO LAVROV A IMPEGNARSI PER UN NEGOZIATO “SULLA BASE DELLE RICHIESTE DI ZELENSKY” E HA CHIESTO UN CESSATE IN FUOCO. COSA ABBIA RISPOSTO IL RUSSO, NON È DATO SAPERE (PROBABILMENTE QUALCOSA DI SIMILE A UNA PERNACCHIA)

1. BREVE INCONTRO BLINKEN-LAVROV, MOSCA REVOCHI STOP A START

SERGEI LAVROV ANTONY BLINKEN AL G20 DI DELHI

(ANSA-AFP) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un "breve" incontro con il ministro degli Esteri russo Lavrov, per la prima volta dall'inizio della guerra, e ha fatto pressioni in relazione alla situazione in Ucraina. Lo ha riferito un funzionario americano. A margine dei colloqui del G20, Blinken ha ribadito a Lavrov l'impegno degli Stati Uniti a sostenere l'Ucraina, ha fatto pressione sulla Russia affinché revochi la sua decisione di sospendere il trattato nucleare New START e ha sollecitato il rilascio del prigioniero statunitense Paul Whelan, ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato.

2. INCONTRO BLINKEN-LAVROV, 'RUSSIA CONSIDERI IL PIANO DI ZELENSKY'

(ANSA-AFP) - Secondo il funzionario Usa che ha riferito all'Afp del breve incontro - meno di dieci minuti - tra Blinken e Lavrov a New Delhi a margine del G20, il segretario di Stato americano ha voluto "dare un messaggio diretto" e ha esortato la Russia a impegnarsi con l'Ucraina sulla base delle richieste avanzate dal Presidente Volodymyr Zelensky. "Rimaniamo fiduciosi che i russi [...] si impegnino in un processo diplomatico che possa portare a una pace giusta e duratura", ha dichiarato il funzionario statunitense, che ha mantenuto l'anonimato.

ANTONY BLINKEN SERGEI LAVROV AL G20 DI DELHI

3. BLINKEN, HO DETTO A LAVROV IRRESPONSABILE SOSPENDERE START

(ANSA) - "Ho chiesto alla Russia di invertire la sua decisione irresponsabile di sospendere New Star e di rientrare nell'accordo". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a New Delhi dopo il suo incontro con Serghei Lavrov.

4. BLINKEN,HO CHIESTO A LAVROV DI CESSARE UNA GUERRA INGIUSTA

(ANSA) - "Ho chiesto a Lavrov di mettere fine a questa aggressione ingiusta e lavorare ad una pace durevole". Lo ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa a New Delhi. "Ho detto al ministro degli Esteri russo quello che l'Onu ha chiesto una settimana fa: mettete fine adesso ad una aggressione ingiusta e impegnatevi per una pace durevole", ha detto Blinken dopo il suo breve incontro con Lavrov a margine del G20. "Putin - ha aggiunto il segretario di Stato americano - non ha mai mostrato interesse per la pace".

ANTONY BLINKEN SERGEI LAVROV