CON PINELLI, I RENZIANI SANI E BELLI - ECCO A COSA SERVIVA A RENZI PORTARE ALLA VICEPRESIDENZA DEL CSM FABIO PINELLI (GIA' AVVOCATO DIFENSORE DEL RENZIANO ALBERTO BIANCHI NEL PROCESSO OPEN A FIRENZE): AVERE UN PRESIDIO AMICO NELLE SCELTE CHE CONTANO - E INFATTI IL VOTO DI PINELLI E' STATO DECISIVO PER ELEGGERE IL NUOVO PROCURATORE DI FIRENZE, FILIPPO SPIEZIA, GRADITO A MATTEONZO - SILURATO L’ALTRO CANDIDATO, IL PROCURATORE DI LIVORNO ETTORE SQUILLACE GRECO, CHE RENZI SUL "RIFORMISTA" LIQUIDA COME "TOGA ROSSA"

Estratto dell’articolo di Matteo Renzi per “il Riformista”

[…] La giornata dei miracoli si chiude con la sconfitta del candidato di MD per la carica di procuratore della Repubblica di Firenze. La toga rossa Squillace Greco pregustava una vittoria che tutti davano per scontata. E invece a sorpresa ha vinto il candidato più moderato e più autorevole, quel Filippo Spiezia che aveva già lavorato in contesti internazionali quali Eurojust. Firenze ha bisogno di riportare tranquillità in una Procura scossa dall’incredibile errore dell’Ex Astor su cui prima o poi qualcuno sarà chiamato a rispondere quantomeno davanti al Disciplinare.

Da "il Manifesto"

Il Csm si spacca sulla nomina del nuovo procuratore di Firenze. Si tratta di Filippo Spiezia, rappresentante dell’Italia all’Eurojust (l’agenzie Ue per la cooperazione giudiziaria penale). L’altro candidato, il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco, ha preso 15 voti, tanti quanti Spiezia, che però ha vinto in virtù del fatto che per lui ha votato il vicepresidente Fabio Pinelli (il cui voto, in caso di parità, vale doppio).

Il posto di procuratore a Firenze era vacante ormai da un anno, cioè da quando Giuseppe Creazzo era stato trasferito alla procura dei minori di Reggio Calabria. Pinelli, avvocato, era il difensore di Alberto Bianchi, ex presidente della Fondazione Open, imputato proprio a Firenze per finanziamento illecito e corruzione nell’ambito della celebre inchiesta sulla «cassaforte» di Matteo Renzi.

