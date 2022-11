4 nov 2022 19:38

PIOVE, GOVERNO LADRO! – IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE IL NEOPRESIDENTE DEL SENATO, ‘GNAZIO LA RUSSA, HA RESO OMAGGIO SOTTO LA PIOGGIA AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA (IN PROVINCIA DI GORIZIA) INZUPPANDOSI TUTTO – NON È STATO L’UNICO INCONVENIENTE DELLA GIORNATA: A BARI IL COMANDANTE DEL GENIO GUASTATORI NON È RIUSCITO A TOGLIERSI IL GUANTO PER STRINGERE LA MANO AL PRESIDENTE MATTARELLA E... - VIDEO