PIPPITEL – LO SPECIALE TG1 CON FIORELLO INTERVISTATO DA CHIOCCI FA IL 25,4% DI SHARE CON 4,6 MILIONI DI SPETTATORI - LO SPOSTAMENTO IN PRIME TIME GIOVA AD AMADEUS: 23,2% DI SHARE E 4,2 MILIONI DI TELE-MORENTI – IL “GRANDE FRATELLO” AL 21% - GRAMELLINI (3,1%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (17,5%) – LA PRIMA DI “STASERA ITALIA WEEKEND” CON STEFANIA CAVALLARO AL POSTO DI MINZOLINI (3,3-2,8%) – APRILE-TELESE (5,5%)

Marco Giusti per Dagospia

Sabato sera televisivo, quello di ieri 30 dicembre 2023, che vede in prima serata la puntata numero 29 del Grande Fratello edizione numero 17 conquistare il 21% con 2.612.000 spettatori, in crescita. Spostato in prime time per lasciare posto all'intervista del Tg1 a Fiorello, Amadeus conquista invece con lo Speciale Affari tuoi - dalle 21.19 alle 22.07 - il 23,2% di share con 4.229.000 affezionati. A seguire su Rai1 Note d'amore si è fermato al 14.5% pari a 2.223.000 individui all'ascolto.

Mario Tozzi con Sapiens, un solo pianeta ha segnato su Rai3 il 4.9% con 810.000 appassionati, e su La7 il meglio di In altre parole con Massimo Gramellini ne ha attirati 503.000 con il 3.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Speciale Affari tuoi (Rai1) - 4.229.000

2) Grande Fratello (Canale5) - 2.612.000

3) Note d'amore (Rai1) - 2.223.000

4) Un'impresa da Dio (Italia1) - 1.253.000

5) FBI International (Rai2) - 945.000

6) Il ragazzo di campagna (Rete4) - 882.000

7) Sapiens, un solo pianeta (Rai3) - 810.000

8) In altre parole... ancora (La7) - 503.000

9) Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (Tv8) - 440.000

10) George Michael - Dentro lo scandalo (Nove) - 268.000

In access prime time, lo Speciale Tg1 - Stasera parlo io con Fiorello ha conquistato una media di 4.682.000 spettatori con il 25.4% di share, mentre Striscia la Notizia ne ha radunati 3.205.000 con il 17.5%. Per l'approfondimento, Stasera Italia Weekend con Stefania Cavallaro (al posto di Augusto Minzolini) su Rete4 ha siglato il 3.3% e il 2.8%, mentre Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda su La7 hanno ottenuto il 5.5%.

