13 gen 2023 19:35

UN PIRELLONE PER FELTRI – FRATELLI D'ITALIA HA PRESENTATO I CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI IN LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO – IN CORSA COME CAPOLISTA IL DIRETTORISSIMO VITTORIO FELTRI, CHE HA SUPERATO LA MALATTIA CHE LO AVEVA COSTRETTO A DIMETTERSI DAL CONSIGLIO COMUNALE MILANESE – TRA GLI ALTRI NOMI ILLUSTRI IL DIRETTORE D'ORCHESTRA ALBERTO VERONESI E LO SCRITTORE STEFANO ZECCHI – LA PITONESSA SANTANCHÉ AVVERTE: “NON ABBIAMO ANCORA VINTO”