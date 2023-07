LA PITONESSA È STATA “STRITOLATA” DAL CASO VISIBILIA – LA FIDUCIA DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DI DANIELA SANTANCHÈ È CROLLATA DI 8 PUNTI (DAL 32% AL 24%) A CAUSA DELLE INCHIESTE GIUDIZIARIE SULLE SUE AZIENDE. ORA LA “SANTA” È AL 19ESIMO POSTO NELLA CLASSIFICA DI GRADIMENTO DEI MINISTRI - MALE ANCHE CARLO NORDIO, AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA – IL MINISTRO PIÙ APPREZZATO? DA QUATTRO MESI CONSECUTIVI È ADOLFO URSO – SALVINI AL NONO POSTO INSIEME A TAJANI, CROSETTO AL SESTO...

Estratto dell’articolo di Antonio Noto per “la Repubblica”

DANIELA SANTANCHE IN COSTUME

Sulla fiducia ai ministri, la classifica del mese di luglio stilata da Noto Sondaggi è caratterizzata dal consistente decremento che ha fatto registrare la responsabile del dicastero del Turismo, Daniela Santanchè. D’altronde questo trend era inevitabile in seguito alle vicende giudiziarie legate alla sua azienda, Visibilia, e sulle quali ha riferito alla Camera, suscitando grande eco. La perdita è di 8 punti, scende al 24% e precipita al 19° posto. È questo, in un mese, il calo maggiore (-8%) da quando il governo è in carica.

Nella parte alta invece è il ministro Urso che allunga il passo e, guadagnando un punto, consolida la vetta e arriva al 44% di fiducia. Al secondo posto rimane saldo con il 43% il ministro della Cultura Sangiuliano. La medaglia di bronzo invece è divisa tra 3 ministri: Piantedosi (Interno), Lollobrigida (Agricoltura) e Giorgetti (Economia), tutti totalizzano il 40%. Chi altro cala, anche se in misura minore rispetto a Daniela Santanchè, è il ministro Nordio (Giustizia) che perde due punti, scende al 29% ed arriva al 15° posto.

DANIELA SANTANCHE MOSTRA IL DITO MEDIO

In tal caso non è da escludere che questo decremento possa essere legato alle recenti polemiche sulla “sua” riforma della Giustizia. Tra l’altro anche nell’analisi demoscopica di Noto Sondaggi, pubblicata da Repubblica mercoledì 19 luglio, emergeva che sia per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa sia per l’abuso di ufficio i cittadini si dichiaravano contrari all’abolizione. […]

ADOLFO URSO

Invece chi aumenta in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi è Schillaci (Salute). L’incremento è del 3% e così conquista la 17° posizione. Non si può escludere che questo trend positivo sia dovuto anche alla comunicazione istituzionale di questi giorni in cui, attraverso un testimonial come Carlo Conti, si impartiscono ai cittadini informazioni per difendersi e fronteggiare l’anomala ondata di caldo. […]

