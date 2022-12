PIU' VIVI IN CERA CHE COL CERONE – BERLUSCONI E LA “FINTA” MOGLIE MARTA FASCINA POSTANO SU TWITTER UNA FOTO CON LE LORO STATUINE DI CERA E LA FRASE: “CHE BEL REGALO ABBIAMO RICEVUTO. E VOI?” – ED È ARRIVATA UNA VALANGA DI RISPOSTE, TRA RABBIA E IRONIA: “NOI ABBIAMO RICEVUTO LA BOLLETTA DEL GAS, VERGOGNATEVI”, “MILANO SOTTO L'ALBERO HA RICEVUTO UNA CODA CHILOMETRICA SOTTO IL FREDDO PER RICEVERE DEL CIBO” – QUALCUNO AIUTI IL FU BANANA NELLA GESTIONE DEI SOCIAL...

Sfondo natalizio, le luci giuste per essere immortalati dal fotografo e le statuine in mano di Marta Fascina e Silvio Berlusconi. Cavaliere e consorte twittano con soddisfazione il loro messaggio natalizio: «Che bel regalo che abbiamo ricevuto». E chiedono: «E voi, cosa avete trovato sotto l’albero?».

Un messaggio che arriva 18 ore dopo un altro tweet, questa volta di natura totalmente diversa, anche se sempre in tema di regali natalizi. E infatti il tema è la Manovra che ha appena ottenuto la fiducia alla Camera e che, comunque, introdouce un altro anno di duri sacrifici per gli italiani: «Sotto l’albero di Natale, quest’anno, gli italiani trovano una Legge di Bilancio scritta per aiutare i più deboli. Ci volevamo noi di @forza_italia per aumentare le pensioni minime che, l’ultima volta, erano state aumentate proprio dal nostro governo».

E allora vale la pena ritornare all’ultimo tweet del Cavaliere, quello con le due statuine in mano. Sui social impazzano sarcasmo e ironia perché, si sa, il momento è quello che è e la situazione, per la maggior parte degli italiani, è difficile. E allora le risposte non potevano che prendere una brutta piega: «Le bollette» risponde uno. «Mi domando il senso di questo tweet, caro Silvio, visto che le risposte che stai ricevendo erano scontate. Sono pochi gli italiani che ti stimano nonostante i tuoi tentativi di imitare sulle tue reti Tv il Presidente della Repubblica con il discorso al popolo. Non sei credibile» gli risponde Ada.

E un altro: «Quelli sono di un'arroganza oltre il limite del delirio». E ancora: «Milano sotto l'albero ha ricevuto 4mila pasti, una coda chilometrica sotto il freddo per ricevere del cibo. "Se i poveri non possono restituire nulla, lo stato non può e non deve aiutarli".Vergognatevi». Insomma, non proprio un successo.

