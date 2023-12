PIÙ CHE GOVERNO MELONI, GOVERNO MELINA! – FERMI TUTTI: IL VOTO SUL MES SALTA A CAUSA DI…ATREJU! CON LA KERMESSE DI FRATELLI D’ITALIA IN CORSO, MONTECITORIO STABILISCE LA FINE DEI LAVORI ALLE 14 PER PERMETTERE AI PARLAMENTARI DI PARTECIPARE. È SOLO UN PRETESTO PER MANDARE AVANTI LA RESA DEI CONTI SULLA RATIFICA DEL FONDO SALVA STATI: UFFICIALMENTE, RINVIATA ALLA PROSSIMA SETTIMANA, PIÙ PROBABILMENTE AL 2024…

1. ATREJU FA SALTARE IL VOTO SUL MES: LA CAMERA CHIUDE PRIMA PER LA FESTA DI FDI

Estratto da www.ilfoglio.it

giorgia meloni sventola il fax di luigi di maio sul mes in senato

Atreju fa saltare la ratifica del Mes. O meglio: diventa la scusa perfetta per modificare il calendario parlamentare e rimandare ancora il voto sul trattato europeo. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, la ratifica dell'accordo per la modifica al Meccanismo europeo di stabilità, inizialmente prevista per oggi, slitta alla settimana prossima.

Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo a Montecitorio. L'aula […] ha stabilito la fine dei lavori alle 14 per permettere ai parlamentari di partecipare alla prima giornata della festa di Fratelli d'Italia a Castel Sant'Angelo a Roma.

MES - MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA

[…] Da ieri, i gruppi di opposizione lamentano il fatto che moltissimi parlamentari della maggioranza hanno chiesto di intervenire sul ddl in esame, il decreto legge Anticipi (approvato oggi con 164 sì e 115 no), rallentando così i tempi per la discussione del Mes: un episodio di "auto-ostruzionismo". La nuova votazione la prossima settimana è prevista in coda al ddl Concorrenza. Ma è molto probabile che il voto possa slittare di nuovo e che se ne riparli solo nel 2024.

2. MELINA INFINITA SUL MES, IL VOTO SLITTA AL 2024. LA LEGA DI TRAVERSO, CONTE: “DOVRETE CEDERE”

Estratto dell’articolo di Niccolò Carratelli per www.lastampa.it

Ufficialmente slittato alla prossima settimana, in realtà rinviato a data da destinarsi. L’unica certezza è che la maggioranza di destra vuole allontanare il più possibile il momento in cui il Parlamento dovrà esprimersi sulla ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità.

LA DATA SUL FAX DI LUIGI DI MAIO SVENTOLATO DA GIORGIA MELONI

Perché Giorgia Meloni non ha ancora deciso come muoversi su una questione scivolosa dal punto di vista elettorale, mentre la Lega continua a dirsi apertamente contraria [...]. Il rischio di presentarsi all’appuntamento in ordine sparso resta altissimo. La conferenza dei capigruppo della Camera ieri ha stabilito che la questione arriverà in Aula a Montecitorio in coda a tutti gli altri provvedimenti in calendario. In agenda c’è la discussione generale della legge annuale per il mercato e la concorrenza e il provvedimento sulla responsabilità civile dei medici.

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 2

Martedì l’informativa sulla giustizia del ministro della Difesa, Guido Crosetto, poi ancora la relazione della giunta delle autorizzazioni per l’uso delle intercettazioni per l’ex deputato Cosimo Maria Ferri e le modifiche al Codice penale in materia di illeciti agroalimentari. Infine, se proprio avanza tempo, il Mes.

Ma, nel frattempo, sarà arrivato Natale, poi ci sarà da approvare la legge di bilancio, che giungerà blindata dal Senato e impegnerà i deputati fino a Capodanno. L’intenzione dilatoria è chiara e l’esame dei provvedimenti è già condizionato da quello che le opposizioni hanno definito l’auto-ostruzionismo della maggioranza.

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 1

Un tentativo di “melina”, dedicando alle singole questioni molto più tempo del necessario. [...] Come il Pd, anche il Movimento 5 stelle vorrebbe inchiodare subito la maggioranza a una scelta definitiva. «Tocca a Meloni decidere», continua a ripetere Giuseppe Conte, con il tono un po’ sadico di chi sa bene quanto sia complicato per la premier questo passaggio parlamentare. Ma anche con l’aria sollevata di chi non è più a Palazzo Chigi e, quindi, non ha più il problema di districarsi tra responsabilità di governo e battaglie di partito. Il presidente 5 stelle prevede che, alla fine, «Meloni voterà il Mes con il Pd, Italia Viva e Forza Italia».

giorgia meloni con il fax di luigi di maio sul mes in senato

Dunque, senza la Lega e senza il Movimento, intenzionato a chiamarsi fuori dalla partita: probabile astensione, anche se tra i parlamentari c’è chi non esclude il voto contrario. Nonostante tre anni fa, quando erano al governo, avevano votato a favore. [...]