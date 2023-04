PIÙ CHE LIBERAZIONE, SIAMO AL LIBERI TUTTI – IL CENTRODESTRA ARRIVA DIVISO AL 25 APRILE: IGNAZIO LA RUSSA VOLERÀ A PRAGA A RENDERE OMAGGIO A JAN PALACH, MARTIRE DELLA RESISTENZA ANTI-SOVIETICA. TAJANI INVECE SARÀ A ROMA, “ALLE FOSSE ARDEATINE A DEPOSITARE UNA CORONA A NOME DEL GOVERNO” – POLEMICHE PER L’ULTIMA USCITA DEL MAI PALUDATO PRESIDENTE DEL SENATO: "LA PAROLA ANTIFASCISMO NON C'È NELLA COSTITUZIONE". SALVINI: “NON MI PAGANO PER COMMENTARE...”

Gli ammiccamenti al ventennio imbarazzano il centrodestra, dalle dichiarazioni di Ignazio La Russa adesso prendono le distanze anche Forza Italia e Lega e lo stesso presidente del Senato interviene per precisare il senso di quelle sue frasi su antifascismo e Costituzione parlando di «stravolgimento della verità». Le parole pronunciate alla buvette del Senato, spiega, «erano testualmente queste: "la parola antifascismo non c'è nella Costituzione".

E, aggiunge, ricorda di avere detto di riconoscersi «nei valori della Resistenza che sono espressi in positivo nella prima parte della Costituzione. Non sono io a dover rettificare alcunché ma chi non sa leggere le agenzie o vuole a tutti i costi polemizzare e offendere». Il 25 aprile sarà a Praga per la riunione dei presidenti dei Parlamenti europei e lì renderà omaggio a Jan Palach, il martire della resistenza anti-sovietica.

Ma sono gli stessi alleati, appunto, a mostrare qualche imbarazzo per le continue uscite sul fascismo e sulla Resistenza. Matteo Salvini, per dire, reagisce così alle domande su La Russa: «Faccio il ministro delle opere pubbliche, mi occupo di futuro, non mi pagano per commentare». Poi però aggiunge secco: il 25 aprile «celebrerò la liberazione del nostro Paese».

Luca Zaia va anche oltre, dicendo che «la guerra di Resistenza è fondante» per la Repubblica italiana «perché la liberazione dal nazifascismo è una cosa per cui non hanno combattuto solo coloro che erano in armi».

Antonio Tajani poi non lascia spazio a ricostruzioni storiche alternative: «Gli eroi della liberazione d'Italia non sono un patrimonio di questo o quel partito, ma sono un patrimonio d'Italia. Dobbiamo festeggiare il 25 aprile orgogliosi sempre di essere italiani». Sarà lui ad andare alle Fosse Ardeatine: «Non mi pare ci siano da fare ulteriori polemiche. Sarò a Roma, alle Fosse Ardeatine a depositare una corona a nome del governo». [...]

