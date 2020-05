PIÙ CHE UN PM, UN PR - ''CI COMPRIAMO HIGUAIN?'', ''SEI UN GRANDE'', ''ANDIAMO ALLO STADIO'': MICA SOLO POLITICI E TOGHE, IL CELLULARE DI PALAMARA ERA UN CROCEVIA DI STAR TV, CALCIATORI, CANTANTI, GENERALI DEI CARABINIERI. IL BURRACO CON VENDITTI E LE CHAT CON RAOUL BOVA, IL PADEL CON L'EX STELLA DELLA ROMA GIUSEPPE GIANNINI E GLI INVITI A NERI MARCORE' PER EVENTI TEATRALI. ERA UNO CHE RISOLVEVA PROBLEMI E ORA QUESTO È DIVENTATO IL SUO PROBLEMA NUMERO UNO…

RAOUL BOVA

Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

Un vorticoso fluire di «abbracci», «congratulazioni», «sei grande», «ti voglio bene» scambiato, tra un plenum e l' altro, con una moltitudine affettuosa di vip, volti noti, calciatori e amanti dello sport. Non era solo il punto di riferimento di magistrati in carriera, Luca Palamara. Ma tra inviti allo stadio e biglietti per il tennis, convocazione per le partite di beneficenza e incontri sportivi, dalle chat dell' ex capo dell' Anm emerge una rete di rapporti che travalica le aule di giustizia e non ha nulla a che vedere con l' inchiesta penale. E anche da lì, talvolta, venivano richieste di favori.

luca palamara

Così, tra i messaggini agli atti - spesso di congratulazioni per incarichi ottenuti, oppure vuoti di contenuti - troviamo mescolati i contatti istituzionali (dai generali Giovanni Nistri , Mario Parente, Tullio Del Sette e Giuseppe Zafarana a Gianni De Gennaro , Alessandro Pansa e il prefetto Morcone ) con quelli politici (Nicola Zingaretti , Marco Minniti , Francesco Boccia , Andrea Orlando , Cosimo Ferri , Luca Lotti , Nitto Palma , Maria Elena Boschi , Daniele Frongia , Marcello De Vito e Beatrice Lorenzin), con giornalisti famosi, vip e star dello sport e dello spettacolo.

neri marcore (2) foto di bacco

Ci sono cantanti come Claudio Baglioni e Antonello Venditti , e poi attori: oltre a Raoul Bova e l' attrice Anna Kanakis . Luca Zingaretti viene invitato da Palamara a «una iniziativa su Borsellino». Accetta. Ma lì l' imprevisto: «Questo sta leggendo gli stessi brani che leggo io!!!!», lamenta l' attore in un WhatsApp. «Per fortuna non lo ascolta nessuno», lo rassicura lui. E l' attore concorda: «Tanto ha letto di m...».

luca palamara

Lui fa da tramite tra i due mondi: e all' attore Marcorè scrive: «Carissimo Neri, miei colleghi di Bologna volevano mettersi in contatto con te per invitarti ad un evento. Posso dargli il tuo recapito?».

Ma è lo sport l' amore dell' ex pm. E anche lì tesse la sua tela.

luca palamara 6

Chiede i biglietti del tennis a Luigi Abete : «Avevo piacere di venire in questa settimana a vedere gli internazionali».

Invita Raffaele Cantone (ma lui declina) e altri colleghi a una partita con cantanti e attori «contro la violenza sulle donne». Invia gli auguri a Giovanni Malagò, appena nominato commissario straordinario della Lega Serie A: «In bocca al lupo per questa nuova avventura». E viene bersagliato di richieste dall' ex calciatore della Roma Giuseppe Giannini , con cui a volte gioca a padel: «Pensavo che se l' Italia non passa per andare al Mondiale sicuramente prenderanno Ancelotti e magari potrei fare parte dello staff». Palamara non dice mai di no: «Ci si può lavorare».

LUCA PALAMARA

Poi Giannini torna alla carica: «Leggevo che anche Corradi è riuscito a entrare in Federazione come assistente dell' Under 17, ma non riusciamo proprio a parlarci domani?». E ancora: «Ho parlato ieri con Fabbricini mi ha detto che incontrava Costacurta e mi riferiva, mi ha confermato che tutti gli allenatori di Leandro sono in scadenza se a te capita di incontrare Giovanni». Palamara: «Già fatto».

Con Venditti va allo stadio e quando non si vedono per «un pomeriggio di burraco e poi cena», parlano di politica o di Roma («Mattarella uno di noi», «Perché non ci compriamo Higuaín?» gli scrive il cantante). A Claudio Ranieri , che il 7 marzo 2019 ha appena accettato l' incarico di allenatore della Roma, scrive: «Forza Claudio !!!!». E con Eusebio Di Francesco , appena esonerato , si rammarica: «Caro Eusebio purtroppo siamo incredibilmente bravi a bruciare tutto e anche le cose più belle. Un abbraccio forte e grazie per tutto quello che hai fatto certo che per te il bello deve ancora venire».

ANTONELLO VENDITTI

Il 5 novembre 2019 scrive a Vincenzo Montella : «Siamo tutti contenti se vieni a Roma un abbraccio!!!!». E al neo allenatore dell' Inter Luciano Spalletti , alla vigilia di una partita all' Olimpico, scrive : «Appartengo a quelli che saranno felici di riaverti qui a Roma, dove hai dimostrato di essere il più forte».

GIUSEPPE GIANNINI eusebio di francesco premiato claudio ranieri foto mezzelani gmt 27 giuseppe giannini