3 lug 2023 15:18

PIÙ CHE TRUMP, LA VERA SPINA NEL FIANCO PER LA RIELEZIONE DI BIDEN È IL FIGLIO – QUELLO SVALVOLONE DI HUNTER HA UNA FIGLIA NON RICONOSCIUTA, NATA NEL 2018, QUANDO LUI SI SFONDAVA DI CRACK – GIOVEDÌ HUNTER HA FIRMATO UN ACCORDO CHE CONCEDE ALLA BAMBINA IL DIRITTO DI SCEGLIERE ALCUNI DIPINTI DEL PADRE. E COSÌ SI EVITA IL PROCESSO – BIDEN SENIOR FINORA NON SI È PRONUNCIATO, E HA SEMPRE FATTO FINTA CHE QUESTA NIPOTE NON ESISTESSE. MA CHE EFFETTO AVRÀ LA NOTIZIA SULLA CAMPAGNA ELETTORALE?