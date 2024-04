26 apr 2024 09:39

IL PIÙ FELICE PER LA CANDIDATURA DI ROBERTO VANNACCI È GUIDO CROSETTO: COSÌ SI LIBERA UNA VOLTA PER TUTTE DEL GENERALE-SCRITTORE – IL MINISTRO DELLA DIFESA COMMENTA L’ANNUNCIO DI SALVINI, CHE PIAZZERÀ IL MILITARE NELLE LISTE DELLA LEGA ALLE EUROPEE: "ERA CHIARO DA MESI. SARÀ CERTAMENTE ELETTO E LE ISTITUZIONI POTRANNO GODERE DEL SUO CONTRIBUTO. SONO CERTO CHE LA SUA PRESENZA AIUTERÀ ELETTORALMENTE LA LEGA. UNA SCELTA WIN-WIN, COME SI DICE. PER LUI, PER LA LEGA E PER L'ESERCITO…"