NEED FOR SPID - PER UNA VOLTA CHE C’È QUALCOSA CHE FUNZIONA, LA MANDIAMO A PUTTANE: IL SISTEMA PER L’IDENTITÀ DIGITALE DEGLI ITALIANI, RISCHIA DI SALTARE PER UNA QUESTIONE DI SOLDI. LE CONVENZIONI CON I GESTORI SONO SCADUTE IL 31 DICEMBRE E SUL RINNOVO NON C’È UN ACCORDO NÉ UNO STRACCIO DI PROPOSTA. I FORNITORI CHIEDONO DI ABBASSARE I COSTI E DI ESSERE COINVOLTI NEL CASO VENGA RIPENSATO IL SERVIZIO (COME SEMBRA VOGLIA FARE IL GOVERNO MELONI)