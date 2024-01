PIÙ DELLA METÀ DEGLI ITALIANI NON HA FIDUCIA NEL GOVERNO GUIDATO DA GIORGIA MELONI - IL 52% INFATTI NON CREDE NELL'OPERATO DELL'ESECUTIVO CHE CONVINCE IL 41,1% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO - FRATELLI D'ITALIA È IL PRIMO PARTITO NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI, CON IL 28,8% DEL CONSENSO - STACCATO DI QUASI 10 PUNTI, C’E’ IL PD, CON IL 19,2%, POI IL M5S CON IL 16,1% - LA LEGA E’ 9,3%, FORZA ITALIA AL 8,4% - IL SONDAGGIO DIRE-TECNÈ

(DIRE) Roma, 13 gen. - Fratelli d'Italia è ancora il primo partito nelle preferenze degli italiani, con il 28,8% del consenso. E' quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate l'11 e 12 gennaio 2024. Alle spalle del partito di Giorgia Meloni, staccato di quasi 10 punti, si attesta il Pd, con il 19,2%. Sul gradino più basso del podio l'M5s, con il 16,1%. A seguire gli altri due partiti della coalizione di Governo, con Fi che supera la Lega: 9,3% dei consensi per gli azzurri, 8,4% per il partito del Carroccio. Chiudono la classifica, Azione (3,9%), Avs (3,5%), Iv (2,8%), +Europa (2,5%).

(DIRE) Roma, 13 gen. - Più della metà degli italiani non ha fiducia nel governo guidato da Giorgia Meloni. Il 52% infatti non crede nell'operato dell'esecutivo che invece incontra la fiducia del 41,1% degli aventi diritto al voto. Non sa il 6,8%. E' quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate l'11 e 12 gennaio