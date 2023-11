10 nov 2023 17:47

PIU’ CHE UN CAMPO LARGO, IN SARDEGNA E’UN CAMPO MINATO: M5S E PD SI ACCORDANO PER CANDIDARE ALLE REGIONALI LA VICEPRESIDENTE M5S ALESSANDRA TODDE. MA L’EX GOVERNATORE RENATO SORU NON CI STA E DICHIARA DI ESSERE PRONTO A SCENDERE IN CAMPO – LA DEM SERRACCHIANI NON SI SBILANCIA: “TODDE? E’ MOLTO COMPETENTE. SORU? APPREZZO ANCHE LUI. SPERO SI TROVI UNA SOLUZIONE”