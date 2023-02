PIU’ CHE UNA CAPORETTO, UNA CAPOLETTA! - SIA ALLEANDOSI CON COL M5S CHE COL TERZO POLO, IL PD NON VA DA NESSUNA PARTE - MAJORINO FRIGNA: ''NON AVERE UN LEADER PD NON HA AIUTATO'' – BONACCINI E SCHLEIN D’ACCORDO: “IL PD DEVE CAMBIARE, ORA UNA SQUADRA NUOVA” (MA DIETRO DI LORO CI SONO GLI STESSI DIRIGENTI CHE HANNO COLLEZIONATO SCONFITTE IN SERIE) - NEL LAZIO MELONI VOLA AL 32%, SGARBI VALE UN PREFISSO: 09%...

Da repubblica.it

Prosegue lo spoglio per le elezioni regionali in Lombardia. Quando sono state scrutinate 2.801 sezioni su 9.254, in base ai dati del Viminale, Attilio Fontana, governatore uscente e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, è al 56,95%, mentre Pierfrancesco Majorino, del centrosinistra, è al 32,32% e Letizia Moratti, appoggiata dal Terzo Polo, è all'9,2%.

(Adnkronos) - In base alla quarta proiezione Swg per il Tg La7, con una copertura del campione del 52%, alle elezioni regionali nel LAZIO, Fdi è primo partito con il 32,4%, seguito dal Pd con il 20%, Fi con il 9,8%. Il M5s è al 9,2%, la Lega all'8,5%, il Terzo polo al 3,9%. La lista Rocca presidente ha ottenuto il 2,2%, l'Udc l'1,3%, Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi lo 0,9%. La Lista

D'Amato ha raggiunto il 3,3%, i Verdi-Sinistra lo 2,7%, Demos con D'Amato l'1,4%, Europa-Radicali-Volt lo 0,8%, il Psi lo 0,4% e il Polo Progressista l'1,3%. La coalizione a sostegno del candidato Francesco Rocca è al 55,1% e la coalizione per Alessio D'Amato al 32,5%.

Bonaccini: "Pd deve cambiare, serve squadra nuova"

"È la prosecuzione della sconfitta netta delle politiche dello scorso anno, è inutile che ci giriamo intorno. Può consolare vedere il Pd prima forza del centrosinistra e senza il Pd è impossibile l'alternativa, ma il Pd ha bisogno di cambiare, a partire dal gruppo dirigente. Abbiamo bisogno di mettere in campo un progetto e una squadra nuova". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, a Restart in onda stasera su Rai2.

Majorino: "Non avere un leader del Pd non ha aiutato"

"Il Terzo polo rifletta sulla scelta che ha portato a sostenere Letizia Moratti" e "non aver avuto un leader di partito a livello nazionale non ci ha aiutato", commenta il candidato del centrosinistra e M5S Piefrancesco Majorino alle regionali lombarde. "Non avere una leadership nazionale ci ha costretto a far sempre un di più - aggiunge - rimane il rammarico di aver presentato il candidato due mesi prima del voto".

Schlein: "Sconfitta netta, ora cambiare volti"

"La sconfitta in Lazio e Lombardia è netta, malgrado gli sforzi generosi dei nostri candidati e di chi si è speso per la campagna. Ora bisogna cambiare per davvero, nella visione, nei volti e nel metodo. Solo così si potrà ricostruire un campo progressista e tornare a vincere insieme". Lo dice la candidata alla guida del Pd Elly Schlein. "L'astensionismo altissimo è una ferita alla democrazia e temo che come a settembre interessi soprattutto le fasce più impoverite, che non trovano più rappresentanza. La destra si unisce e vince nonostante le sue contraddizioni. Noi dobbiamo fare la sinistra, che si batte per chi fa più fatica".

