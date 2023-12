11 dic 2023 11:45

PIÙ AL-SISI CHE AL-NONO - DA OGGI A MERCOLEDÌ SI VOTA IN EGITTO PER LE SOLITE ELEZIONI FARSA, CHE INCORONERANNO PER LA TERZA VOLTA IL PRESIDENTE IN CARICA - OLTRE AL GENERALE DEL CAIRO, CI SONO ALTRI 3 CANDIDATI, MA IL RISULTATO PARE GIÀ SCONTATO: I RIVALI DI AL-SISI NON GODONO DI GRANDE SOSTEGNO POPOLARE MENTRE UN QUARTO, AHMED ALTANTAWY, HA ABBANDONATO LA CORSA DOPO CHE…