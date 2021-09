I PIZZINI DI GRILLO – BEPPEMAO SGANCIA LA BOMBETTA CONTRO CONTE, PUBBLICANDO LA FOTO DI VIRGINIA RAGGI: È PROPRIO LA SINDACA LA SPINA NEL FIANCO DELLA LEADERSHIP DI “GIUSEPPI” CHE POTREBBE ESSERE INFILZATO PROPRIO DA LEI DOPO LE ELEZIONI CON L’AIUTO DELL’ELEVATO – CONTE PUÒ CONTINUARE A DORMIRE SONNI INQUIETI: NEL COLLEGIO DEI GARANTI M5S NESSUNO È ENTUSIASTA DI LUI, DI MAIO SOTTOTRACCIA GLI REMA CONTRO E UNA SCONFITTA DELLA RAGGI POTREBBE…

Jacopo Iacoboni per “La Stampa”

meme su giuseppe conte e beppe grillo

“Ma Beppe che fine ha fatto?”. La domanda, benché sottotraccia, sta tornando a diffondersi parecchio, nel Movimento di Conte, perché è inutile girarci intorno: il comico fondatore non è affatto allineato con l’avvocato del popolo, e ogni sua uscita celebra questa distanza. L’ultima si è avuta con la pubblicazione di questa foto di Virginia Raggi in veste gladiatrice, e sotto, il seguente testo: «Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!».

Sorvolando qui sull’estetica grottesca dell’immagine, sulla concezione di donna che ne traspare, e sull’ammiccamento a un immaginario destrorso, altro che alleanza col Pd (il riferimento anche caricaturale alla romanità è ovviamente tipico, in questa campagna elettorale, del candidato sindaco del centrodestra Michetti), chi conosce bene il Movimento racconta che Grillo, tornando a intervenire, sta parlando direttamente a Conte e a tutta l’ala contiana che lavora per un’alleanza-fusione a freddo con i Dem, e continua una tela alacre con il duo Zingaretti-Bettini. In particolare, Grillo ce l’ha con Roberta Lombardi, che è stata in questi mesi un efficace trait d’union con Zingaretti, quando era il segretario del Pd oltre che governatore del Lazio.

virginia raggi in versione gladiatrice twittata da beppe grillo

Pare che la frase di Grillo sui “piccoli” che non sanno volare sia appunto rivolta a chi, come Lombardi, si è espressa ampiamente nelle chat grilline contro la sindaca, anche nell’ultima settimana, soprattutto per la gestione dei rifiuti. Lombardi è da sempre avversaria storica della sindaca a Roma – fu La Stampa a raccontarlo anni fa quando poco se ne sapeva, la rivalità ormai non fa più notizia – ma soprattutto incarna, agli occhi del tandem di ferro Grillo-Raggi, quasi più il rapporto con il Pd che il Movimento.

VIGNETTA KRANCIC - ROBERTO FICO - ROCCO CASALINO - GIUSEPPE CONTE - BEPPE GRILLO

D’altra parte guardando chi la attacca all’interno del Movimento, Raggi ritiene di leggere cosa pensano Zingaretti e Bettini, che avrebbero voluto farla desistere dal ricandidarsi (mentre Conte traccheggiava fino all’ultimo, e si era esposto sulla sua capacità di convincere Raggi). «Il M5S è molto compatto, lo stesso presidente Conte ha liquidato velocemente le dichiarazioni fantasiose della Lombardi.

raggi lombardi

Da questo punto di vista non c'è problema», ha detto perciò, con parole politicamente maliziose, la sindaca, trattando l’avversaria interna come se fosse direttamente un’estranea, al partito: «Il Pd è famoso per avere tante correnti e correntine. Noi siamo molti compatti, abbiamo una voce fuori dal coro che in qualche modo è stata ricondotta all'ovile velocemente». Il post di Grillo ne è la prova.

Chi però non dorme sonni tranquillissimi, in mezzo a queste dinamiche, è Giuseppe Conte. Comunque vadano queste elezioni a Roma, dei tre personaggi che guideranno il collegio dei garanti M5S (Roberto Fico, Luigi Di Maio, e appunto Virginia Raggi), nessuno è particolarmente entusiasta di Conte.

virginia raggi luigi di maio foto di bacco

Di Di Maio si sa ampiamente, ma neanche chi sarebbe più vicino alla linea filo-piddina, come Fico, non ha feeling vero con Conte. E una sconfitta di Raggi, magari onorevole, è lo scenario peggiore per l’ex premier: la più distante da lui è proprio la sindaca di Roma, prediletta assoluta di Grillo, in notevole risalita nei sondaggi, specie nelle periferie – nonostante ciò che si possa pensare della sua amministrazione – e diventata ormai una imprevedibile spada di Damocle che rischia di essere il vero problema futuro per la leadership dell’avvocato del popolo.

raggi lombardi luigi di maio foto di bacco (2) luigi di maio foto di bacco

GIUSEPPE CONTE BY OSHO virginia raggi monnezza 19 VIRGINIA RAGGI meme virginia raggi 2 GRILLO CASALEGGIO CONTE BY OSHO MEME - VIRGINIA RAGGI E IL CINGHIALE meme virginia raggi 3 grillo conte