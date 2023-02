“MARGARET THATCHER ERA MARGARET THATCHER, E WINSTON CHURCHILL ERA WINSTON CHURCHILL. CALENDA NO” – MATTIA FELTRI INCENERISCE CARLO CALENDA PER LA SUA VALUTAZIONE DELLA SCONFITTA DEL TERZO POLO (“HANNO SBAGLIATO GLI ELETTORI”): “CI VERREBBE IN SOCCORSO MARGARET THATCHER, SECONDO LA QUALE UNA MAGGIORANZA NON PUÒ TRASFORMARE CIÒ CHE È SBAGLIATO IN GIUSTO, E PURE WINSTON CHURCHILL, SECONDO IL QUALE IL MIGLIORE ARGOMENTO CONTRO LA DEMOCRAZIA È UNA CONVERSAZIONE DI CINQUE MINUTI CON UN ELETTORE MEDIO. PERÒ RIMANE UN DETTAGLIO…”