IL PLURALISMO A FASI ALTERNE DELL’UNIONE EUROPEA: PARLI SOLO SE SEI CONFORME – PUR DI NON FAR PARTECIPARE IL MINISTRO DI ESTREMA DESTRA ISRAELIANO, BEN GVIR, AL RICEVIMENTO ORGANIZZATO DAGLI AMBASCIATORI EUROPEI, L’UE HA CANCELLATO L’EVENTO DIPLOMATICO. IL MOTIVO? “NON VOGLIAMO OFFRIRE UNA PIATTAFORMA A QUALCUNO LE CUI OPINIONI CONTRADDICONO I VALORI DELL'UNIONE” – PER IL PRIMO MINISTRO NETANYAHU, BEN GVIR È UN BEL PROBLEMA PERCHE'...

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

benjamin netanyahu itamar ben gvir

Alla fine la decisione non è stata quella di ignorarlo, evitarne il discorso, eluderne le strette di mano. Troppo macchinoso e soprattutto troppo poco drastico. Così Itamar Ben-Gvir — che a seconda dei giorni e delle sparate è il ministro più oltranzista del governo israeliano o il suo secondo — non partecipa oggi all’evento organizzato dagli ambasciatori europei per celebrare la festa dell’Unione.

Non partecipa perché la cerimonia è stata annullata visto che il responsabile della Sicurezza nazionale insisteva a presenziare, scelto dalla coalizione di estrema destra.

«Sfortunatamente quest’anno abbiamo dovuto cancellare il ricevimento perché non vogliamo offrire una piattaforma a qualcuno le cui opinioni contraddicono i valori rappresentati dalla Ue», scrive su Twitter la delegazione comunitaria a Tel Aviv.

itamar ben gvir

[…] La decisione di boicottare Ben-Gvir, capo del partito Potere ebraico, è stata sostenuta da quasi tutti gli ambasciatori, le obiezioni espresse non a caso solo da Polonia e Ungheria. Ed è stata presa dopo aver tentato di convincere il premier Benjamin Netanyahu a sostituirlo. […]

Ben-Gvir, condannato in passato per sostegno a un’organizzazione terroristica, denuncia «la vergogna di volermi tappare la bocca, nonostante l’Europa dica di apprezzare i valori della democrazia e del multiculturalismo». I diplomatici erano preoccupati che aprendola dal podio esprimesse le sue posizioni razziste, fin dall’entrata nel governo i funzionari occidentali stavano valutando come trattarlo (o non). […]

itamar ben gvir passeggia sulla spianata delle moschee

Adesso il caso Ben-Gvir, la cui designazione — scrive Noa Landau, vicedirettrice del quotidiano Haaretz — «è stata come mettere un dito nell’occhio degli europei. Per la precisione il dito medio».

itamar ben gvir Ben Gvir 2 Ben Gvir 2 Ben Gvir 1 itamar ben gvir passeggia sulla spianata delle moschee benjamin netanyahu itamar ben gvir itamar ben gvir 2