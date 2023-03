21 mar 2023 17:07

SUL PNRR L'ITALIA È ALL’ULTIMA SPIAGGIA – ROMA HA UN MESE DI TEMPO PER ADEMPIERE AGLI IMPEGNI SULLA TERZA RATA DEL RECOVERY. IL MINISTRO FITTO PUNTA A “SPOSTARE” I FONDI NON SFRUTTATI ALLE GRANDI PARTECIPATE (ENI ED ENEL), CHE HANNO MAGGIORI RISORSE PER REALIZZARE I PROGETTI RISPETTO A COMUNI E REGIONI – IL GOVERNO VUOLE POI UNA PROROGA DI 3 ANNI PER IL TERMINE DELLE OPERE. MA PER CONCEDERE TEMPO, LA COMMISSIONE UE PRETENDE LA MESSA A GARA DELLE CONCESSIONI BALNEARI, MENTRE MELONI TERGIVERSA ANCORA...