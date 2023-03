PNRR ALL'ULTIMO STADIO – BRUXELLES VUOLE CAPIRE PERCHÉ TRA I PROGETTI FINANZIATI DAL RECOVERY CI SIANO ANCHE LA RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO FRANCHI DI FIRENZE E LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO VICINO VENEZIA – È UNO DEI PUNTI NELLA LISTA DEGLI “APPROFONDIMENTI TECNICI” SU CUI LA COMMISSIONE PRETENDE RISPOSTE PRIMA DI SBLOCCARE LA TRANCHE DA 19 MILIARDI – RAFFAELE FITTO SCARICA LA COLPA SU DRAGHI (UN LEITMOTIV DI QUESTE SETTIMANE): “SONO QUESTIONI CHE RIGUARDANO IL PRECEDENTE GOVERNO”

Estratto dell'articolo di Renato Benedetto per il “Corriere della Sera”

RAFFAELE FITTO E PAOLO GENTILONI

Con Bruxelles si chiarirà tutto, è l’auspicio di Raffaele Fitto: «Il governo, d’intesa con i sindaci, predisporrà le risposte». Il ministro plenipotenziario sui dossier del Pnrr chiarisce però che «sono questioni che, evidentemente, riguardano il precedente governo». E «non si tratta di fare polemiche».

Ma la polemica, dopo i riflettori accesi dall’Unione europea sugli stadi, è già scoppiata: il restyling del Franchi di Firenze e la costruzione di un nuovo impianto vicino Venezia, progetti finanziati (anche) con fondi del Pnrr, sono nella lista degli «approfondimenti tecnici» che Bruxelles si riserva di fare prima di sbloccare i 19 miliardi della tranche di fine 2022 per l’Italia.

STADIO ARTEMIO FRANCHI FIRENZE

E il dibattito rimbalza dai quotidiani esteri, come Financial Times e Politico.eu , letti con attenzione a Bruxelles, alla politica di casa nostra: i fondi del Piano che deve far ripartire le economie nazionali dopo la pandemia — con investimenti strategici — usati per gli stadi di calcio?

I sindaci, in prima linea quelli di Firenze e Venezia, Dario Nardella e Luigi Brugnaro, si oppongono allo stop: «Se non meritano questi progetti, quasi tutto il Pnrr non dovrebbe essere autorizzato». […]

il progetto del nuovo stadio del venezia il bosco dello sport

Le riserve dei tecnici Ue sulla riqualificazione dello stadio di Firenze e dell’area circostante si concentrano sui 55 milioni del contributo ai Piani urbani integrati, sul costo totale di 200 milioni. La Commissione aveva dato il via libera al progetto preliminare, ma il piano è stato rivisto, anche per l’aumento del costo dei materiali, con stanziamenti aggiuntivi dallo Stato.

il progetto del nuovo stadio del venezia il bosco dello sport

Bruxelles ha chiesto, appunto, un approfondimento e il governo ha un mese di tempo per ottenere di nuovo l’ok. Lo stesso accade a Venezia, con il progetto del Bosco dello sport: area verde con uno stadio da 16 mila posti e un’arena per eventi. Costo stimato, inizialmente, 283 milioni, dei quali 93 dal Pnrr, ora lievitato a 308. […]

raffaele fitto giorgia meloni stadio artemio franchi di firenze DARIO NARDELLA stadio artemio franchi di firenze