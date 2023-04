26 apr 2023 15:33

PNRR DA ASILO MARIUCCIA – STANNO GIÀ SALTANDO GLI OBIETTIVI PER INCASSARE LA QUARTA RATA DEL RECOVERY. FITTO IN PARLAMENTO È COSTRETTO AD AMMETTERE CHE IL PIANO PER CREARE 260MILA POSTI NEGLI ASILI NIDO È IRREALIZZABILE – IL TUTTO MENTRE LE AGENZIE DI RATING METTONO NEL MIRINO L'ITALIA PER LE CONSEGUENZE DEL FLOP RECOVERY – SOLO NEI PROSSIMI GIORNI ARRIVERANNO LE NOMINE DELLA STRUTTURA DI PALAZZO CHIGI, MESSA NELLE MANI DI FITTO DALLA MELONI, PER SOSTITUIRE QUELLA DEL MEF TARGATO DRAGHI-FRANCO, CONSIDERATA TROPPO EUROPEISTA E FILO PD…